¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û11·î23Æü¡¢»¨»ï¡ÖJUNON¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¼çºÅ¤Î¡ÖÂè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î18ºÐ¡¦ÂçÌîÎé²»¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤ì¤ª¤ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë·èÄê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾®ÃÓÅ°Ê¿¤¬¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¡ÊÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥ê¥ê¡¼¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Î°æ·å¹°·Ã¤È¤È¤â¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸
2001Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè14²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®ÃÓ¡£º£²ó¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ÆÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö³Î¤«¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï24Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£¤Î»Ò¤Ã¤ÆSNS¤È¤«¤âÉáÃÊ¤«¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤«¡¢¼«¸Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¹â¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¡Øº£Æü½éÉñÂæ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°µ´¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÎÏ¤ß¤¹¤®¤Æ¥®¥¿¡¼¤Î¸¹¤òËÜÈÖÁ°¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¢¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìËÜÌµ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤ËÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Î®¤ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤â¤¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤³¤Ë¡ÊÂçÌî¤µ¤ó¤¬¡Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï1988Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç37²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉðÅÄ¿¿¼£¡¢¸¶ÅÄÎ¶Æó¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢¾®ÃÓ¡¢¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢»³²¼¹¬µ±¤é¿·¤¿¤Ê°ïºà¤òÈ¯·¡¤·Â³¤±¤ë¡¢¹ñÌ±Åª¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£±þÊç»ñ³Ê¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤12¡Á22ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢º£²ó¤Î±þÊçÁí¿ô¤Ï1Ëü2868¿Í¡£Âè1¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎàÁª¹Í¡Ë¡¢Âè2¼¡¿³ºº¡ÊÃÏÊýÍ½Áª¡õ¥ê¥â¡¼¥ÈÁª¹Í¡Ë¡¢Âè3¼¡¿³ºº¡Ê¿Íµ¤ÅêÉ¼¡Ë¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ê¤É¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15¿Í¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¿³ºº°÷Ä¹¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¿³ºº°÷¡¦ÆÉ¼Ô¿³ºº°÷¤ÎºÎÅÀ¤Î¹ç·×¤«¤é¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î16ºÐ¡¦²ÃÆ£æÆ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¼¡²ó¡ÖÂè39²ó ¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÊç½¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼õÉÕÃæ¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§ÂçÌîÎé²»¤µ¤ó
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§²ÃÆ£æÆ¤µ¤ó
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¡§Ã°Ìî±Ã¤µ¤ó
¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§Ê¡±Ê¸²»Ê¤µ¤ó¡¢ËÌÂ¼ÅíÍû¤µ¤ó
¢¡¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¢24Ç¯Á°¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È²ó¸Ü
¢¡¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×
¢¡¡ÖÂè38²ó ¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×·ë²Ì°ìÍ÷
