¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï23Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤Ë17ºÐ¤Ç½÷»Ò¤Ï»Ë¾å½é¤Î5Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÅçÅÄËã±û¤¬72.55ÅÀ¡¢ÃË»Ò¤ÏºòÇ¯½éÍ¥¾¡¤·¤¿ÃæÅÄÍþ»Î¤¬84.99ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï²¬ÅÄ²ê°Í¤¬65.07ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢¶ûÅÄ°éÎÉ¤¬3°Ì¡£ÅçÅÄ¡¢²¬ÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¶âÂô½ã²Ó¤Ï4°Ì¡¢²¬ËüÍ¤»Ò¤Ï8°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î2°Ì¤Ï79.95ÅÀ¤ÎÀ¾ÌîÂÀæÆ¤Ç¡¢3°Ì¤Ïéâ¸¶ÂçÌï¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï24Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£