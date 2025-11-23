¥ï¥¿¥ê119¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç·ëº§Êó¹ð¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¦¤Î½é¤á¤Æ¡×¡¡SNS¤Ç¤Ï¡É¿è¤ÊÅê¹Æ¡É¡Ö¥ï¥¿¥ê093¤È¶¦¤Ë¡×
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥ï¥¿¥ê119¡Ê32¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ä¤¤¡ª¥ï¥¿¥ê119¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¾Ð´é
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¡¦µ¤ÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¤ê¹ç¤¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¡ÖÂè7²ó400£íÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é²á¹ó¡£³Æ¥ì¡¼¥¹400£í¤òÁö¤ê¡¢ºÇ²¼°Ì¤ÏÂ¨Ã¦Íî¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¥ì¡¼¥¹´Ö¤ÎµÙ·Æ¤Ï¤ï¤º¤«5Ê¬¡£Á°²ó¡¢Âç²ñ¿·µÏ¿57ÉÃ¤ò¼ùÎ©¤·½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿²¦¼Ô¡¢º´ÌîÊ¸ºÈ¡Ê£Ï£×£Ö¡Ë¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÁË¤à¤Ù¤¯¡¢ÁíÀª12¿Í¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¡¢¥ï¥¿¥ê¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¦¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡£±ü¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ºÊ¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢¥ï¥¿¥ê¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¤Ç¤âÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþÀÒ¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥ï¥¿¥ê093¤È¶¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥¿¥ê¤Ï1993Ç¯10·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¸µ¾ÃËÉ»Î¤Î·ÐÎò¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Í¥¿¤Ç¡¢¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¡Ø¥¦¥Á¤Î¥¬¥ä¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2020¡Ù¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
