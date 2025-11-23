LOVEBITES¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥¦¥È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
LOVEBITES¤¬¡¢ÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥¦¥È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤ò2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢ËÜÆüÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãTHE SHINING VOL.4¡ä¤ÎºÇ¸å¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¥Ð¥ó¥É¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ëºî¶Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤Ï¡ãEternal Phenomenon Tour¡äÆüËÜÈÇ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê³Ú¶Ê¤òºî¤êÂ³¤±¡¢¥Ä¥¢¡¼¸å¤ÏÀ©ºî¤Ë½¸Ãæ¡£8·î¤«¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢11·îÆ¬¤Ë¡ãEternal Phenomenon Tour¡äÊÆ¹ñÈÇ¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢Ìó2¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²»¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤½¤Î²»¸»¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥³¡¦¥«¥ë¥ß¥é¡¢¥ß¥«¡¦¥æ¥Ã¥·¥é¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾¾¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ß¥¥·¥ó¥°¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¢¥¦¥È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö¿Ò¾ï¤Ê¤é¤¶¤ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¤¬½¼Ëþ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¤ë·æºî¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¤½¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î²½¿È¤Ç¤¢¤ëÇò¤¤Ïµ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯À¨¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÍò¤ä¹ÓÇÈ¤òÁ¥¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎLOVEBITES¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥È¤ä¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î½ÅÄÃ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤â¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¥¢¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡¦Easy Rabbit Creation¡£
◾️¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
Î¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê·è¤·¤Æ°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³¤¤Î¾å¤ò¡¢¹ÓÇÈ¤ä¹ë±«¤äÍë¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ë»îÎý¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆÍ¤¿Ê¤àÁ¥¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø°µÅÝÅª¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤ËËþ¤Á¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤«ºî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ø¥¢¥¦¥È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÀ¤¿¥á¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢LOVEBITES¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÁ¥¤Ç¶¦¤Ë¹Ò³¤¤¹¤ë»þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯3·î13Æü¤ÎZepp DiverCity (TOKYO)¸ø±é¤Î±ÇÁü¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray / DVD¡Ø¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ø¥ô¥ó ¡Á¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦Zepp DiverCity (TOKYO) 2025¡Ù¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëHeaven Edition¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢2024Ç¯6·î28Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Í¿ô¤ÎµðÂç¥á¥¿¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ãHellfest¡ä¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¥Õ¥ë¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray / DVD¡Ø¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ø¥ë ¡Á¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ø¥ë¥Õ¥§¥¹¥È2024¡Ù¤òÉÕÂ°¤·¤¿Hell Edition¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î³ÆÉÕÂ°¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î²»¸»CD¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖLOVEBITES INC.¡×²ñ°÷¤Î¤ß¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÈÆÃÀ½T¥·¥ã¥Ä¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¥ë¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Çº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò2026Ç¯1·î12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2026Ç¯1·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤ËÃêÁª¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ªLOVEBITES¤Ï¡¢2025Ç¯3·î29Æü¤Ë¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥¦¥È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ù
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ VICL-66116
Heaven Edition (Blu-rayÉÕÂ°)¡§9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ VIZL-2493
Heaven Edition (DVDÉÕÂ°)¡§9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ VIZL-2494
Hell Edition (Blu-rayÉÕÂ°)¡§8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ VIZL-2495
Hell Edition (DVDÉÕÂ°)¡§8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ VIZL-2496
FC Heaven Edition (Blu-ray & 2CDÉÕÂ°)+T¥·¥ã¥Ä¡§16,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ NZS-1023
FC Heaven Edition (DVD & 2CDÉÕÂ°) +T¥·¥ã¥Ä¡§16,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ NZS-1024
FC Hell Edition (Blu-ray & CDÉÕÂ°) +T¥·¥ã¥Ä¡§14,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ NZS-1025
FC Hell Edition (DVD & CDÉÕÂ°) +T¥·¥ã¥Ä¡§14,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ NZS-1026
[ÇÛ¿®]
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓiTunes Store¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mora¤Ê¤É¼çÍ×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê
¢¨²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music¡¢Spotify¡¢YouTube Music¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music¡¢Deezer¡¢AWA¡¢Rakuten Music¡¢KKBOX¡¢Qobuz
¢§Heaven EditionÉÕÂ°Blu-ray / DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.Glory To The World
2.Unchained
3.Scream For Me
4.Soul Defender
5.Paranoia
6.Judgement Day
7.Break The Wall
8.The Bell In The Jail
9.The Unbroken
10.Piano solo
11.Dystopia Symphony
12.Soldier Stands Solitarily
13.Where¡Çs Identity
14.Don¡Çt Bite The Dust
15.Holy War
16.Bravehearted
17.We The United
18.Someone¡Çs Dream
¢¨FC¸ÂÄêÈÇÉÕÂ°CD¤Ï¾åµ¥È¥é¥Ã¥¯¤ò2Ëç¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¼ýÏ¿
¢¨Blu-ray/DVDÈÇ¤ÏEnd Credits¤ò¼ýÏ¿
¢§Hell EditionÉÕÂ°Blu-ray / DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.The Hammer Of Wrath
2.When Destinies Align
3.Judgement Day
4.Soldier Stands Solitarily
5.Holy War
¢¨FC¸ÂÄêÈÇÉÕÂ°CD¤Ï¾åµ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²»¸»¤ò¼ýÏ¿
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://victor-store.jp/special/lovebites202601
◾️¡ãLIVE AT BUDOKAN¡ä
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì¡¦³«±é¡§16:00 / 17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
¥Á¥±¥Ã¥È¡§°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È 9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥æ¡¼¥¹¥Á¥±¥Ã¥È 3,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÀè¹Ô¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤ÎVIP¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¾ÜºÙ¸åÊó
¡¦³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://r-t.jp/lovebites
¡¦¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/lovebites/
¡¦e+¡§https://eplus.jp/lovebites/
¡¦¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/lovebites-nbk/
