¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¢ÊÒ»×¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¿·¶Ê¡Ö²Ö¤È¤¢¤Ê¤¿¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¥ê¡¼¥Ö¥ë¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö²Ö¤È¤¢¤Ê¤¿¡×¤ò11·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¶Ê¤Ïºî»ìºî¶Ê¤òÌÚ²¼ÍÛ²ð¤¬Ã´Åö¡£ÊÔ¶Ê¤ÏÌÚ²¼ÍÛ²ð¤È²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Ryo¡ÇLefty¡ÇMiyata¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²ÖÂ«¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÊÒ»×¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶Ê¡£¾¯¤·ÏÃ¤»¤¿¤À¤±¤Ç1Æü¤¬ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ë»×¤¨¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë²Ä°¦¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²Ö¤È¤¢¤Ê¤¿¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê²Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢²Î»ì¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ò°¦¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¡Ó¤¬»ó¤·¤Ù¤Î¤è¤¦¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç½ã¿¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
◾️¤ß¤æ¤¦ ¥³¥á¥ó¥È
¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡ª ½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡¢¾ð·Ê¤òÉâ¤«¤Ù¤ä¤¹¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ó¤Ç»×¤ï¤ºÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸µµ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
◾️ÌÚ²¼ÍÛ²ð ¥³¥á¥ó¥È
¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª ¤È¤¤¤¦ÍÍ¤ÊÊÒÁÛ¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤³¤·ÏÃ¤»¤¿¤À¤±¤Ç1Æü¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤òÌÑÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö²Ä°¦¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
◾️¿·¶Ê¡Ö²Ö¤È¤¢¤Ê¤¿¡×
2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë0:00ÇÛ¿®
Linkfire: https://libre.lnk.to/flowerPR
◾️¡ã¥ê¡¼¥Ö¥ë 1st LIVE 2025 ¡É¤ª½é¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡É with cross-dominance¡ä
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§SHIBUYA PLEASURE PLEASURE¡ÊÅìµþ¡Ë
³«¾ì18:30 ³«±é19:00
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡§e+¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¡ª¡Ï
eplus.jp/libre/
