°ú¤Ã±Û¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÉÔÎÑ¤ÎÁã·¢¤À¤Ã¤¿¡ÄÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë´í¸±¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡©¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡¡Éâµ¤¤äÉÔÎÑ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤À¡£¤±¤ì¤É¤½¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ï°Õ³°¤È¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤ÈÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï·è¤·¤Æ¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ËÀø¤à´í¤¦¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¡ØÉÔÎÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡½»¿Í¤¿¤Á¤ÎÍð¤ì¤¿ÈëÌ©¡Ù¡Ê½ïÀî¶×°á¡§Ì¡²è¡¢½ÕÌî¤»¤ê¡¦¥Æ¥é¡¼¥Î¥Ù¥ë¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡Ë¤À¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤¤¤í¤Ï¤Ï¡¢É×¡¦µËÊ¿¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¼çÉØ¡£6ºÐ¤ÎÌ¼¡¦è½½ï¤Ë¤¹¤°Í§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¡¢Ê¿²º¤Ê¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤í¤Ï¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤è¤½¤è¤½¤·¤¯¡¢Ì¯¤ËÃµ¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê½»¿Í¤¿¤Á¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¸ß¤¤¤Î²ÈÄí»ö¾ð¤òÃµ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Î±þ½·¤È¡¢°ÕÌ£¿¼¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¶ÛÄ¥´¶¡£É×ÉØ´Ø·¸¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ¸³è¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¤è¤êÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¡£¤ä¤¬¤Æ¤¤¤í¤Ï¤Ï¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î¿ô¡¹¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡É½ÌÌÅª¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÍßË¾¡¢ÈëÌ©¡¢¤½¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤ê¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¼å¤µ¤äàÄ¤µ¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¡¢¸å¤í¤á¤¿¤¤ÉôÊ¬¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Î·ëËö¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¥Í¥´¥È / »åÌî½Ü