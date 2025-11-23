Ãæ¹ñÂç»È´Û¡ÖÇÔÀï¹ñ¤Ë·³»ö¹ÔÆ°¼è¤ì¤ë¡×¤È£Ø¤ËÅê¹Æ¡¢³°Ì³¾ÊÈ¿ÏÀ¡Ö¹ñÏ¢¤ÎµìÅ¨¹ñ¾ò¹à¤Î»àÊ¸²½¤ËÃæ¹ñ¤â»¿À®¡×
¡¡³°Ì³¾Ê¤Ï£²£³Æü¡¢ºßÆüÃæ¹ñÂç»È´Û¤¬¹ñÏ¢·û¾Ï¤Î¡ÖµìÅ¨¹ñ¾ò¹à¡×¤Ë¿¨¤ì¤ÆÆüËÜ¤Ê¤ÉÂè£²¼¡À¤³¦ÂçÀïÇÔÀï¹ñ¤Ø¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤ë¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¡ØµìÅ¨¹ñ¾ò¹à¡Ù¤Ï»àÊ¸²½¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç»È´Û¤Ï£²£±Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ê¤É¤¬¿¯Î¬¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¹ñÏ¢ÁÏÀß¹ñ¤Ï°ÂÊÝÍý¤Îµö²Ä¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤Ï£²£³Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢£±£¹£¹£µÇ¯¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÇÆ±¾ò¹à¤Ï»àÊ¸²½¤·¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤òµ¬Äê¤·¤¿·èµÄ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤â»¿À®É¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö»àÊ¸²½¤·¤¿µ¬Äê¤¬¤¤¤Þ¤ÀÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Ç´û¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È½ÃÇ¤ÈÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£