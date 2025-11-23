¡Úµð¿Í¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó£×£Ì¤ËÀÖÀ±Í¥»Ö¤¬ÀèÈ¯¤Ç£²²ó£±¼ºÅÀ¡¡ÀÐÅÄ½¼ºã¤Ï£±²óÌµ¼ºÅÀ£²£Ë¡¢Ê¿»³¸ùÂÀ¤Ï¥½¥í¤òÊü¤Ä
¡þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡£Å£é£ó£á£µ¡½£²£Ò£ï£ã£ë£ó¡Ê£²£³Æü¡¦¥³¥¶¤·¤ó¤¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬£²£³Æü¡¢²Æì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç½éÀèÈ¯¡£¡Ö£Å£é£ó£á¡×¡Ê¥¨¥¤¥µ¡¼¡Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢£²²ó£²£µµå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ£±£Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸µð¿Í¤ÎÊ¿»³¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀÖÀ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é£´ÈÖ¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢£±ÅÀ¤ò¼º¤¤Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡££²²ó¤âÁö¼Ô¤³¤½ÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦ÀÐÅÄ½¼ºãÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡££²¼Ô¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÌî¼ê¿Ø¤Ï¡¢¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿Ê¿»³¸ùÂÀ³°Ìî¼ê¤¬¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¡£¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÃÝ²¼×Ò¶õÆâÌî¼ê¤Ï£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢£Î£Ð£Â¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂæÏÑ¥×¥í¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£