¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£²£³Æü¤Îµð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿½ªÎ»¸å¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ ¡È±äÄ¹Àï¡É ¡Á£²£°£°£²Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¡££°£²Ç¯Åö»þ¤â¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ»°ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¡ÖÀèÈ¯¡¦¾å¸¶¡¡ÇØÈÖ¹æ£±£¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£

¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î²ñ¤Î¡Ö¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀÆ°²è¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾å¸¶¹À¼£¤Î»¨ÃÌº²¡×¤Ë¾¾°æ½¨´î»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¿ô¤¬¡Ö£±£°£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤Î£Ï£Â¤â°ì½ï¤Ë¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¸å¡¢£±£³¿Í¤ÎÅÐ¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤¬¾¾°æ»á¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£²£°£°£²Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡¢½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ÇØÈÖ¹æ£µ£µ¡¡¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú¡¡¾¾°æ½¨´î¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¾Ð¤¤¤È´¿´î¤ÎÇï¼ê¤ÎÃæ¤Ç¾¾°æ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¤ÎÅÐ¾ì¼Ô¤Ï°Ê²¼¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë

¡¡ÇØÈÖ¹æ£±£¹¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¡¾å¸¶¹À¼£

¡¡ÇØÈÖ¹æ£µ£µ¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¾¾°æ½¨´î¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£²¡¡¥µ¡¼¥É¡¡¸µÌÚÂç²ð¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£¸¡¡¥»¥«¥ó¥É¡¡¿Î»ÖÉÒµ×¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£¹¡¡¥ì¥Õ¥È¡¡À¶¿åÎ´¹Ô¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£±£²¡¡¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¡Â¼ÅÄÁ±Â§¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£²£°¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¡ÆþÍèÍ´ºî¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£²£´¡¡¥é¥¤¥È¡¡¹â¶¶Í³¿­¡¡¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£²£¸¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¡²¬Åç½¨¼ù¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£²£¹¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¡Á°ÅÄ¹¬Ä¹¡¡¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£³£·¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¡ÀÆÆ£µ¹Ç·¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£´£·¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¡¹©Æ£¸ø¹¯¡¡

¡¡ÇØÈÖ¹æ£µ£·¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¡ÛêÊÕ¹ä

¡¡ÇØÈÖ¹æ£µ¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¡À¶¸¶ÏÂÇî

¡¡£Í£Ã¡¡¾å½Å Áï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼

¡¡¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£Ô£Ö¤È£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¾å¸¶¹À¼£¤Î»¨ÃÌº²¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£