¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£²¡¦ÅÄÏÂÎ÷¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö£³£°¡×¤ò½éÈäÏª¡¡¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤òÁá¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¾å¤Ç¸«¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÎÁáÂç¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö£³£°¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë½é¤á¤ÆÂµ¤òÄÌ¤·¡ÖËÜÅö¤ËÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î½Å¤ß¤òÃå¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤âÎò»Ë¤äÀèÇÚÊý¤Î»×¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆþÃÄÁª¼ê¾Ò²ð¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤«¤é¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£±·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ê¿®É½ÌÀ¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ë»÷¤¿¾õ¶·¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤Î·Ê¿§¤òÁá¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¾å¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁá´ü¤Î£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£