¡Úµð¿Í¡ÛÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¡×
¡¡µð¿Í¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É¡Á£²£°£°£²Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ£Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¶¸¶ÏÂÇî»á¤Ïµð¿Í£Ï£Â¤È¤·¤Æµ×¡¹¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤ä¹â¶¶Í³¿»á¡Ê£µ£°¡Ë¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡á¡¢¾å¸¶¹À¼£»á¡Ê£µ£°¡Ë¤é£°£²Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¹ë²Ú£Ï£Â£±£³¿Í¤¬Àè¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡ÖÇØÈÖ¹æ£µ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¤¢¤ëÄ¹Þ¼¹ä¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤¬Î®¤ì¤ÆÀ¶¸¶»á¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡¢¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ»á¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë·ãÎå¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£°£²Ç¯¡¢£¸£¶¾¡£µ£²ÇÔ£²Ê¬¤±¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÀ¾Éð¤Ë£´¾¡£°ÇÔ¤ÇÄÌ»»£²£°ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£