65ºÐÈþËâ½÷¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥óË×¸å30¼þÇ¯µÇ°¡×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ÖÌ¡Êâ¿ÍÀ¸Ï©¡×Ç®¾§
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÓÌÚÍ³Èþ»Ò¡Ê65¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¤Î¥Ë¥Ã¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥óË×¸å30¼þÇ¯µÇ°¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î½÷À²Î¼ê³ÔÀÅ¡Ê45¡Ë¤Î¼çºÅ¤Ç¡¢Ãæß·ÂóÌé¡Ê30¡Ë¡¢ÀîÅç¥±¥¤¥¸¡Ê48¡Ë¡¢ÇßÃ«¿´°¦¡Ê18¡Ë¤¿¤Á¤¬½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥µ¤µ¤ó±ï¤Î¶Ê¤òÁ´30¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢1000¿Í¤Î´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¾å³¤½Ð¿È¤Î²Î¼ê¼ÕÌÄ¡Ê¤·¤ã¤á¤¤¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥µ¤µ¤ó¤¬1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¹á¹Á¡×¤òÇ®¾§¡£¤³¤³¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÓÌÚÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹ÓÌÚ¤Ï¡¢¼ÕÌÄ¤È¥Æ¥ì¥µ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ¡Êâ¿ÍÀ¸Ï©¡×¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê¤ÏÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê¾å¼ê¡×¤ò¥Æ¥ì¥µ¤µ¤ó¤¬¹Åì¸ì¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¹ÓÌÚ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÂçÂº·É¤¹¤ë²Î¼ê¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¡£º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¾§¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Æ¥ì¥µ¤µ¤ó¤Ï¡¢74Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¶õ¹Á¡×¡Ö¤Ä¤°¤Ê¤¤¡×¡Ö°¦¿Í¡×¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡×¡ÖÊÌ¤ì¤ÎÍ½´¶¡×¤Ê¤É¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£Ãæ²ÚÊ¸²½·÷Á´°è¡¢ÆüËÜ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î²ÎÉ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£95Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤Î¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Æ¥ì¥µ¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢09Ç¯¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖÃæ¹ñÌÖ¡×¤ÎÃæ¹ñ·ú¹ñ60¼þÇ¯¤òÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡È¿·Ãæ¹ñ¡ÊÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤Ã¤¿Ê¸²½¿Í¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¹ÓÌÚ¤Ï79¡Á80Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÇ³¤¨¤í¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤Ç¼ç±é¤Î¾®¼¯¥¸¥å¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤â¡ÖÇÓµå½÷¾¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì80¡ó°Ê¾å¤Î»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£