Åß¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡ª¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Ê¥¬¡ÖWinter 2025 Cuisine¡×
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Ê¥¬¤Ï¡¢ÌÄÌç³¤¶®¤òË¾¤àÀä·Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖAnaga The Restaurant Awaji-Setouchi¡×¤Ë¤Æ¡¢Åß¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖWinter 2025 Cuisine¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¸Ï©Åç¤ÎË¤«¤Ê·Ã¤ß¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Ê¥¬¡¦Winter 2025 Cuisine
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)¡Á2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡§Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Ê¥¬Æâ¡Ë
ÆâÍÆ¡§Åß¤Î½Ü¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Ê¥¬¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ã¸Ï©¶á³¤¤Ç³Í¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ä¡¢Ã¸Ï©¥Ó¡¼¥Õ¡¢Ã¸Ï©¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©ºà¤òÁ¡ºÙ¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿ÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¡£
Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈÌÄÌç³¤¶®¤ÎÀä·Ê¤È¶¦¤Ë¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÈþ¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£
µÇ°Æü¤äÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
½Ü¤òÌ£¤ï¤¦¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖShort tasting¡Ê6,500±ß¡Ë¡×¤«¤é¡¢ìÔÂô¤Ê¡ÖDégustation¡Ê18,500±ß¡Ë¡×¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥Ä¤Î¥Ù¥í¥¢¤òÅ»¤Ã¤¿¿¿Âä¤Î¥»¥ô¥£¡¼¥Á¥§¡×¤ä¡ÖòÖ¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¤ÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¡ÖSetouchi¡Ê12,500±ß¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶á³¤¤è¤êÆÏ¤¯4¼ï¤Îµû²ð¤Î¥ª¥ê¥¾¥ó¥¿¥ë¡×¤ä¡ÖÌÄÌçÂä¤Î¥Ö¥¤¥ä¥Ù¡¼¥¹¡×¡¢¡ÖÃ¸Ï©¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥í¡¼¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î·Ã¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¹½À®¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åß¤ÎÌ£³Ð¤Î²¦ÍÍ¡Ö3Ç¯¤È¤é¤Õ¤°¡×¤ä¡Öòº¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¿©ÄÌ¤òÓ¹¤é¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Ê¥¬¡ÖWinter 2025 Cuisine¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Åß¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡ª¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Ê¥¬¡ÖWinter 2025 Cuisine¡× appeared first on Dtimes.