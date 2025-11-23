¡Ú´Á»ú¥¯¥¤¥º¡Û¡ÖÀº¿´¡×or¡ÖÀº¿À¡×Àµ²ò¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¤¢¤Ê¤¿¤Ï½ñ¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ê¤¤...¡©
ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÀº¿´¡×or¡ÖÀº¿À¡×Àµ¤·¤¤¤Î¤Ï¡©
¡Ö¿´¡×¤È¡Ö¿À¡×¤ÏÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡ÖÀº¿´¡×¤È¡ÖÀº¿À¡×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÀº¿À¡Ê¤»¤¤¤·¤ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÀº¿À¡×¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ä¿´¤ÎÆ¯¤¤Î¤³¤È¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ç¤¹¡£
¹µÁ¤Ë¤Ï¡¢Êª¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤ÈÂÐÈæ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿´¡×¤ä¡Öº²¡×¡¢Êª»ö¤Î´ðËÜÅª¤ÊÍýÇ°¤äÍýÇ°¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½¸ÃÄ¤äÎò»Ë¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë°Õ¼±·ÁÂÖ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°ÕÌ£¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
