Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¡ªÀÄÌÚ²°¡ÖÇÏ¥µ¥Ö¥ì¡×

Ï·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡ÖÀÄÌÚ²°¡×¤Ï¡¢Íè¤ë2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÖÇÏ¥µ¥Ö¥ì¡×¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÁÅý¡ß¸½ÂåÀ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÈÏ·ÊÞ¥â¥À¥ó¡É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¡Öº¸ÇÏ¡Ê¤Ò¤À¤ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¼êÅÚ»º¤ä¤´°§»¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÀÄÌÚ²°¡ÖÇÏ¥µ¥Ö¥ì¡×
ÀÄÌÚ²°¤¬ËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤Ï¡¢ÂçÔ¢º²¿À¼Ò¤Î¿À»ö¡Ö¶¥ÇÏ¼°¡Ê¤³¤Þ¤¯¤é¤Ù¡Ë¡×¤ä¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÇÏ¡×¤È±ï¤Î¿¼¤¤³¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÆ±¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖÇÏ¥µ¥Ö¥ì¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë´³»Ù²Û»Ò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿ÌÃ²Û¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡×¤Ï¡¢¡ÖÀª¤¤¡×¡ÖÈ¯Å¸¡×¡ÖÈôÌö¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£
¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥µ¥Ö¥ì¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êý¤Î1Ç¯¤¬¼Â¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡¤ò¾·¤¯¡Öº¸ÇÏ¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿´ê¤¤
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡Öº¸ÇÏ¡Ê¤Ò¤À¤ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÇÏ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤òº¸±¦È¿Å¾¤µ¤»¤¿¶ÀÊ¸»ú¤Ç¡¢¸Å¤¯¤«¤é¾¦ÇäÈËÀ¹¤äÉÙ¡¢À®¸ù¤ò´ê¤¦±ïµ¯Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Þ¡×¤òµÕ¤«¤éÆÉ¤à¤È¡Ö¤Þ¤¦¡ÊÉñ¤¦¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤ÎÀÊ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÉñ¤¤¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¡¤ò¾·¤¯¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÏ¤Ïº¸Â¦¤«¤é¾è¤ë¤ÈÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤«¤Ê¤¤¡×¡¢Ê¸»ú¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¤¬¶ÒÃåÂÞ¤Î·Á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÉÙ¤¬Æ¨¤²¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¹¬±¿¤Ê°ÕÌ£¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î±ïµ¯¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ð¥¿¡¼¹á¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ÈËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
²Á³Ê¡§1Ëç 120±ß¡Á¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÀÄÌÚ²°Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿²¦Æ»¤Î¥µ¥Ö¥ì¤Ç¤¹¡£
¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤Ç¡¢¤ª»®¤Ë¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¡×¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î3¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£
1Ëç¤«¤é¤Î¥Ð¥éÇä¤ê¡Ê120±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê3ËçÆþ¡Ê420±ß¡Ë¤«¤é¡¢Âç¿Í¿ô¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤â»È¤¨¤ë32ËçÆþ¡Ê4,000±ß¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÎã¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦1Ëç¡§120±ß
¡¦3ËçÆþ¡§420±ß
¡¦8ËçÆþ¡§1,000±ß
¡¦12ËçÆþ¡§1,500±ß
¡¦24ËçÆþ¡§3,000±ß
¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ë¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¡ÖÇÏ¥µ¥Ö¥ì¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2026Ç¯´³»Ù¡Ö¸á¡×¤Î±ïµ¯²Û»Ò¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
