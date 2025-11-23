¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¡ØÇ¾¥È¥ì¡Ù£µÁª¡¡°¦¸¤¤òËþÂ¤µ¤»¤ë´ÊÃ±¤ÊÍ·¤Ó¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Þ¤Ç
¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¡ØÇ¾¥È¥ì¡Ù£µÁª
¸¤¤È¤Î¼¼ÆâÍ·¤Ó¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ØÇ¾¥È¥ì¡Ù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ëËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤Ç¾¥È¥ìÍ·¤Ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¤ª¤ä¤ÄÅö¤Æ¥²ー¥à
¤ª¤ä¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤ª¤ä¤ÄÅö¤Æ¥²ー¥à¡Ù¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò°®¤ê¡¢´Ý¤¯°®¤Ã¤¿Î¾¼ê¤ò°¦¸¤¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤Ç¤¹¡£
¤è¤êÆñ°×ÅÙ¤ò¹â¤¯¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»æ¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£3¸Ä°Ê¾å¤Î»æ¥³¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò±£¤·¤ÆÅö¤Æ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï»æ¥³¥Ã¥×¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.ÊõÃµ¤·¥²ー¥à
¤ª¤ä¤Ä¤ò»È¤Ã¤¿Í·¤Ó¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤ä¤ÄÅö¤Æ¥²ー¥à°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Îー¥º¥ïー¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÓÌ³Ð¤ò»È¤Ã¤¿Í·¤Ó¤Ï¡¢¸¤¤Î³ÍÊª¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦ËÜÇ½ÅªÍßµá¤ò»É·ã¤·¡¢Ç¾¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ØÊõÃµ¤·¥²ー¥à¡Ù¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊõÃµ¤·¥²ー¥à¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò±£¤·¤ÆÃµ¤·½Ð¤¹Í·¤Ó¤Ç¤¹¡£ÓÌ³Ð¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÆ¬¤òÆ¯¤«¤»¤ÆÃµ¤¹Í·¤Ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ä¤ÄÅö¤Æ¥²ー¥à¤è¤êÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤´¤¯¶á¤¤¾ì½ê¤Ë±£¤·¤¿¤ê¡¢¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¤°¤ë¤°¤ë¥¿¥ª¥ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·Í·¤Ó
Ä¹¤á¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¤°¤ë¤°¤ë¤È±²´¬¤·¿¤Ë´¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤òÆþ¤ì¤Æ°¦¸¤¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥ª¥ë¤ÎÃæ¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È¤ª¤ä¤Ä¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¸¤¤ÏÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤Îºß½è¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÓÌ³Ð¤ä¸¤¤¬½¬À¤È¤·¤Æ¤â¤Ä¡Ø·ê·¡¤ê¹ÔÆ°¡Ù¤Ê¤É¤Î¼íÎÄËÜÇ½¤ò»É·ã¤¹¤ëÍ·¤Ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¾¤â¤·¤Ã¤«¤ê³èÀ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
4.¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¾ã³²ÊªÍ·¤Ó
¥É¥Ã¥°¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤È»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ê¾ã³²Êª¥ìー¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢3～4¤Ä´¬¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢Åù´Ö³Ö¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¸Ù¤°¤è¤¦¤ËÊâ¤¤¤¿¤êÁö¤êÈ´¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ê¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5.¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü
¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢¸¤¤â¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤¬±£¤ì¤Æ¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡×¤Ê¤ÉÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤¬¡ØÇ¾¥È¥ì¡ÙÍ·¤Ó¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
º£²ó¤ÏÊ£¿ô¤ÎÇ¾¥È¥ìÍ·¤Ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¤¤¬Ç¾¥È¥ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Í·¤Ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ²±ÎÏ¤äÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òÍ½ËÉ¡ÊÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¡Ë Ã£À®´¶¤Ë¤è¤ë¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¾å¾º »ô¤¤¼ç¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å »ô¤¤¼ç¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿®¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
Æü¡¹¤ÎÍ·¤Ó¤ËÇ¾¥È¥ìÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò°¦¸¤¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òº£Æü¤«¤éÍ·¤Ó¤ÎÃæ¤ËÇ¾¥È¥ìÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤Þ¤È¤á
Ç¾¥È¥ì¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æñ¤·¤½¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª²È¤ÎÃæ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ëÇ¾¥È¥ìÍ·¤Ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¾Ò²ð¤·¤¿Ç¾¥È¥ìÍ·¤Ó¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)