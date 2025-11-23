Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÍ¶Æ³ÇÏ¥«¥é¥Æ¤¬¾¯¤·Áá¤á¤Î¡È»Å»öÇ¼¤á¡É¡¡¾®ÅÄÀÚ¸÷¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈºÆ²ñ¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¤Ê¤É½Å¾Þ£³¾¡¤ÎÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¿Íµ¤Í¶Æ³ÇÏ¡¦¥«¥é¥Æ¡Ê¥»¥ó£¹ºÐ¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ£¶£Ò¤Ç¸åÊýÍ¶Æ³¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÍ¶Æ³¤ò½ª¤¨¤¿¡£¾¯¤·Áá¤¤¡È»Å»öÇ¼¤á¡É¤Ë¡¢°û¿©Å¹¡Ö¤À¤·¤È¤³¤Ê¡×¤Ê¤É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¾®ÅÄÀÚ¸÷¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ°¦ÇÏ¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥Æ¤Ïº£·î£¸Æü¤ËÍ¶Æ³ÇÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤À¤Ð¤«¤ê¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Îµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢¥«¥é¥Æ¤â¼ª¤ò¥Ô¥ó¤È¤·¤ÆÈ¿±þ¡£ËÒ¾ì¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¿¨¤ì¤Æ°ÊÍè¤Î¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤Ë¡¢¾®ÅÄÀÚ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¨¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÍ¶Æ³ÇÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ©ÇÉ¤ËÅ¾¿È¤ò¿ë¤²¤¿°¦ÇÏ¤ËÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¸½ºß¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤éÍ¥½¨¤ÊÇÏ¤À¤È¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Æ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¡Ö¥«¥é¥Æ·¯¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö¶õ¼ê¡×¡£¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£