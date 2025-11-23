¤ª¤ä¤Ä¤ÎÁ°¤Ç¤ªºÂ¤ê¤¹¤ë¸¤¢ª¡Ø¤Û¤·¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÄÀäÂÐ¤Ë¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡Ù¤¬33ËüºÆÀ¸¡Ö¤¦¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¡ÖÊÖ»ö¤·¤Æ¸¤¤¡×
¥ï¥ó¥³¤¬¤ª¤ä¤Ä¤ÎÁ°¤Ç¤ªºÂ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Û¤·¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡£¥ï¥ó¥³¤Î¤ªÊÖ»ö¤Î»ÅÊý¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç33Ëü1000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¤¢¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ª¤ä¤Ä¤ÎÁ°¤Ç¤ªºÂ¤ê¤¹¤ë¸¤¢ª¡Ø¤Û¤·¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÄÀäÂÐ¤Ë¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡Ù¡Û
¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Û¤·¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öcuuxcuma¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ï¥ï¡ß¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤ÎMIX¸¤¡Ö¤¯¤Þ¡×¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Æー¥Ö¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤ªºÂ¤ê¤·¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤È¤«¡£¤½¤³¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Û¤·¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡£
¤Ê¤ó¤È¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥ó¥Ã¡×¤ÈÉ¡Â©¤Ç¤ªÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥¯¥ê¤Èð÷¤¤¤¿¤È¤«¡ª»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ï¥ó¥³¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ëÈ¿±þ
¤½¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¡Ö¤Û¤·¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÏÀè¤Û¤É¤è¤ê¤âÂç¤¤¯ð÷¤¤Ê¤¬¤é¡¢Àè¤Û¤É¤è¤ê¤â·ã¤·¤¯¡Ö¥Õ¥ó¥Ã¡×¤ÈÂ©¤òÅÇ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤Û¤·¤¤¡ªº£¤¹¤°¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡Ö¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¾²¤Ë¤Ä¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡£¤â¤Ï¤äð÷¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤Ê¤¬¤éº©´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡Ä¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ëÈ¿±þ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÁ´ÎÏ¤Ç¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤¬¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¥À¥á¤È¸À¤¨¤ë¿Í¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¥Ïー¥È¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¡¢´î¤ó¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãð÷¤¤¤Æ¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Íß¤·¤¤¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ÀÍÕÍý²ò¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤«¤é¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡©
¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æð÷¤¯¤³¤È¤Ç¡ÖYES¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¸¤¤é¤·¤¯¤Ê¤¤°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡£¼Â¤ÏÆüº¢¤«¤éÆóËÜÂ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤ÎÊª¤ò´ïÍÑ¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢°Ø»Ò¤ÎÉª³Ý¤±¤Ë¤ª¼ê¡¹¤ò¾è¤»¤Æ»ÑÀª¤è¤¯ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤»ÅÁð¤ä¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£
¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÄÀÅª¤Ç²Ä°¦¤¤»Ñ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤äÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤äÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öcuuxcuma¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
