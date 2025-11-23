¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡ÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕ¡Û»ûÅçÈþÎ¤¡¡½ÓÉÒ¤ËÎ©¤Á²ó¤ë¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡ÖÂè26²óÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕ¡×¤¬23Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÎÃæ¤Ç½éÆü¡¢¾å¡¹¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤¬ÃÏ¸µ¤Î»ûÅçÈþÎ¤¡Ê36¡áÅìµþ¡Ë¤À¡£
¡¡1²óÁö¤ê¤Î6R¡¢1¹æÄú¤«¤é1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÀè¥Þ¥¤¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹âÅÄ°½¤Ë·þ¤êº¹¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯2¥Þ¡¼¥¯¤ÇÅª³Î¤Ëº¹¤·ÊÖ¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤ä¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£½®¤¬Ä·¤Í¤Á¤ã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¡£¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î2¥Þ¡¼¥¯¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤¤¤±¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Àá¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à67¹æµ¡¤Ï¡Ö¿¤Ó·Ï¤Î´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢½ÐÂ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤È¼þ¤ê¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Èµ¡Ï¢ÂÐÎ¨°Ê¾å¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï½½Ê¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿º£Ç¯2·î4¡Á9Æü¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè20Àï¡¢Â³¤¯3·î24¡Á29Æü¤ÎÃË½÷WÍ¥¾¡Àï¤È2Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½ÐÃæ¡£¶á¶·¤ÎÁêÀ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤··Ú²÷¤µ¤ÏÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤Ã¤Æ2ÆüÌÜ¤Ï6¹æÄú¤Î3R¡¢3¹æÄú¤Î11R¤ÇÃË»ÒÀªÁê¼ê¤Ë½ÓÉÒ¤ËÎ©¤Á²ó¤ë¡£
