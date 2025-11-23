¡ÖµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ò¼Â´¶¡×¥í¡¼¥é¡¢ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡ª ¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹²á¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ç¤¨¤ë¤Í¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤Ï11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¡¼¥é¡¢ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥é¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÈª¤äÅÄ¤ó¤Ü¤ÇÇÀºî¶È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤Æ¤¡×¡ÖÂ¤Ê¤¬¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖMaxMara¤Ï¥í¡¼¥é¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ç¤¨¤ë¤Í¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹²á¤®¤ë¡×¡ÖµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ²á¤®¡×¡ÖÀ¤³¦°ìµ±¤¤¤Æ¤ë½÷À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡ÖÀ¤³¦°ìµ±¤¤¤Æ¤ë½÷À¡×¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ½»²Æ»¤ËMaxMara¤Î¥¥ã¥á¥ë¤ÎÀ¤³¦¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMax Mara¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¡Ë¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤¤¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤À¸¤Êý¤À¤·¤¹¤Æ¤¡×¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤Ï10·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤Î¼ý³Ï¡¡¿ÍÀ¸¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊÆ¡Ä¡Ä¥í¡¼¥é¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖROLA¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸³è¤¹¤Æ¤²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤À¸¤Êý¤À¤·¤¹¤Æ¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
