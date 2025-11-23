Ï·¸å¤ÏÇ¯¶â°Ê³°¤Ë¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¡© É×ÉØ¡Ö2¿ÍÀ¤ÂÓ¡×¤Ï1300Ëü±ß¡¢¤Ç¤Ï¡ÖÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¡×¤ÎÌÜÉ¸³Û¤Ï¡Ä¡Ä
¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¡×¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤Þ¤º¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ø»ä¤ÎÏ·¸å¤Î¤ª¶âÂçÁ´¡¡°ìÈÖ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·ø¼Â¤Ê¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤Î¤ª¶â¤ÎÈ÷¤¨¥¬¥¤¥É¡Ù¡Ê°æ¸ÍÈþ»ÞÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤Îµ¿Ìä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶âÌäÂê¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFP¡Ë¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÃø¼Ô¤¬°ìÌä°ìÅú·Á¼°¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢É×ÉØ2¿ÍÊë¤é¤·¤È1¿ÍÊë¤é¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì¹ç¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤¬¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²¦Æ»¤Î4¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û45ºÐ¤«¤é¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥°¥é¥Õ¤Ç¸«¤ë
A. Ç¯¶â°Ê³°¤ËÀ¤ÂÓ¤Ç¡ÖÌó1300Ëü±ß½àÈ÷¡×¤òÌÜ°Â¤Ë
¡á¡á¡á
À¸³è¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°ì³µ¤Ë¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È1¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ë¡¢ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡×¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤¬Á´¹ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Âå¤Î²È·×¼ý»Ù¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ëè·î¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¼¡Êó¹ð¤â½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤ÂåÊÌ¤Î²È·×¤Î¼ÂÂÖ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ú¿Þ1¡Û¤ÏÉ×ÉØ¤È¤â65ºÐ°Ê¾å¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢É×ÉØ¤È¤âÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë²È·×¤Î¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ëè·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó28Ëü±ß¡£°ìÊý¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëËè·î¤Î¼ýÆþ¤ÏÌó25Ëü±ß¡£ÉÔÂÊ¬¤Ï·îÌó3Ëü±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¤À¤ÈÌó3Ëü±ß¡ß12¥«·î¤ÇÌó36Ëü±ß¤ÎÉÔÂ¡¢100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢65ºÐ¤«¤é¤Î35Ç¯´Ö¤ÇÌó1260Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶â³Û¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î¤¦¤Á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÌÜÉ¸³Û¤ÎÌÜ°Â¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
A. Ç¯¶â°Ê³°¤Ë1¿Í¤Ç¡ÖÌó1300Ëü±ß½àÈ÷¡×¤¬ÌÜ°Â
¡á¡á¡á
¤Ç¤Ï¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾ì¹ç¤À¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Æ±¤¸¤¯¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡×¤Ç65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î»Ù½Ð³Û¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·îÌó16Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿ÍÀ¤ÂÓ¤¬Ìó28Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Î¶â³Û¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëËè·î¤Î¼ýÆþ¤ÏÌó13Ëü±ß¡£ÉÔÂÊ¬¤Ï·îÌó3Ëü±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¤À¤ÈÌó3Ëü±ß¡ß12¥«·î¤ÇÌó36Ëü±ß¡¢100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢65ºÐ¤«¤é¤Î35Ç¯´Ö¤ÇÌó1260Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶â³Û¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î¤¦¤Á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÌÜÉ¸³Û¤ÎÌÜ°Â¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
2¿ÍÀ¤ÂÓ¤Ï2¿Í¤Ç1300Ëü±ß¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±³Û¤ò1¿Í¤ÇÃù¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½ºß¤Î¹âÎðÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤«¤é»»½Ð¤·¤¿³Û¤Ç¡¢°ì³µ¤ËÏ·¸å¤Ë¤¤¤¯¤éÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤ò¤É¤¦½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
A. 4¤Ä¤Î¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯½àÈ÷¤·¤è¤¦
¡á¡á¡á
Àè¤Û¤É¼¨¤·¤¿¶â³Û¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç1¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2¿ÍÀ¤ÂÓ¤Ç¤âÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¤âÌó1300Ëü±ß¤â½àÈ÷¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¡¢»öÁ°¤ËºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤±¤Ð¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï·¸å»ñ¶â½àÈ÷¤Î¼êÃÊ¤Ï¼ç¤Ë4¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¤ÄÌÜ¤¬¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¡×¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ·¸å»ñ¶â¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î¡ÖÌó1300Ëü±ß¡×¤Ï¸øÅªÇ¯¶â°Ê³°¤Ç½àÈ÷¤¹¤Ù¤³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õµëÁí³Û¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤«¤ÇÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯Åö¤¿¤ê¤Î¼õµë³Û¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Ç¤¤ë¤È¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤¬À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤¬¡ÖÃùÃß¡¦Åê»ñ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áá¤¯¤«¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢Ëè·î¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯³Û¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤¬¡ÖÂà¿¦¶â¡×¡¢4¤ÄÌÜ¤¬¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¯¡×¤³¤È¡£4¤Ä¤Î¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Ï·¸å»ñ¶â¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°æ¸Í Èþ»Þ¡Ê¤¤¤É¡¦¤ß¤¨¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFPÇ§Äê¼Ô¡Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¢·ÐºÑ¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶âÉô²ñ°Ñ°÷¤òÎòÇ¤¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñÍý»ö¡£¹Ö±é¤ä¼¹É®¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê·ÐºÑÌäÂê¡¢Ç¯¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ãÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥¼¥í³è¡¡¡Á¤ª¶â¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢Ë¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡ª¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÁý¤¨¤Ê¤¤¡¢¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¡ºÊ¤Î¤ª¶â¡¡¿·¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Ê¬»ñ»º¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¡¡52ºÐ¤«¤é¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
(Ê¸:°æ¸Í Èþ»Þ)
