ÀÖºä½÷À»É½ý¡¢ÂáÊá¤Î¼«±Ò´±¤Ï¾åÃå¤ò£´²óÃåÂØ¤¨¤¿¤«¡ÄÃóÆÖÃÏ¤Î½ÐÆþ¤ê¤ä»ö·ïÁ°¸å¤Ç°ã¤¦Éþ¤Ë
¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¤Î¥Ó¥ë¤Ç£´£°ºÐÂå¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Î¦¾å¼«±ÒÂâÄ«²âÃóÆÖÃÏ¡ÊÎýÇÏ¶è¤Ê¤É¡Ë½êÂ°¤Î£²ÅùÎ¦Áâ¡¢ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£³¡Ë¡ÊÎýÇÏ¶èÅÚ»ÙÅÄ¡Ë¤¬¡¢»ö·ïÁ°¸å¤Ë¾åÃå¤ò·×£´²óÃåÂØ¤¨¡¢ÃóÆÖÃÏ¤È¸½¾ì¤ò±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤ÏÁÜºº¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤È¤ß¤Æ·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥Ó¥ëÃÏ²¼£±³¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Á°¤Ç½÷À¤Îº¸ÏÆÊ¢¤Èº¸¼ê¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¡¢£²£²Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ä£¤¬ÂçÎÌ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ö·ïÅöÆü¤Î£±£¶Æü¸áÁ°£¶»þº¢¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬»äÉþ»Ñ¤ÇÃóÆÖÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó£³£°Ê¬¸å¡¢ÃË¤Ï¥¥ã¥Ã¥×Ë¹¤ò¤«¤Ö¤êÀÄ¤¤ÊÌ¤Î¾åÃå¤òÃå¤Æ¼«Å¾¼Ö¤ÇÃóÆÖÃÏ¤ò½ÐÈ¯¡£Æ±£¸»þº¢¡¢¹õ¤¤ºî¶ÈÃå»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¸½¤ì¡¢Æ±£±£°»þÈ¾º¢¡¢Èï³²½÷À¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢Ìó£³£°ÉÃ¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£Àµ¸á²á¤®¡¢ºÆ¤ÓÀÄ¤¤¾åÃå¤òÃå¤ÆÃóÆÖÃÏ¤ØÌá¤ê¡¢¸á¸å£±»þº¢¡¢ÃóÆÖÃÏ¤ò½Ð¤Æ¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ë¤ÏÄ«¤Î»äÉþ»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤Ë¡¢¡Ö»ö·ïÅöÆü¤ÏÄ«¤«¤éÃë¤Þ¤Ç¿¦¾ì¤Ë¤¤¤¿¡£ÀÖºä¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Âð¤ÎÁÜº÷¤Ç¤Ï½÷À¤È£²¿Í¤ÇÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿£±Ëç¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¡¢Æ±Ä£¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ï£²£³Æü¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤ËÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
