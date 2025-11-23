Æü¸þºä46¡¦ºä°æ¿·Æà¡¢¤¢¤¹³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò·çÀÊ¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Îºä°æ¿·Æà¤¬¡¢¤¢¤¹24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¿·»²¼Ô¡¡Æó¡»Æó¸Þ¡¡LIVE¡¡at¡¡THEATER¡¡MILANO-Za¡Ù¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷½¸¹ç¡ª¡Ø¤Ò¤Ê¤¢¤¤¡ÙÁíÎÏÆÃ½¸¤Î»ïÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö11·î24Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¤Î ¡Ø¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ LIVE at THEATER MILANO-Za¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºä°æ¿·Æà¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤ò»ò¤ï¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
