ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø±é¤â¡ª¥½¥í¤Ç¤â³èÌöÃæ¤ÎTXT¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢Ç¯Ëö¼ø¾Þ¼°¡õÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×TOMORROW X TOGETHER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬1st¥½¥í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇ®µ¤¤òÇ¯Ëö¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÈÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¡ÈÇú¥¤¥±¡É¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯
µî¤ë11·î22Æü¡¢¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBC¡Ø¥·¥ç¡¼¡ªK-POP¤ÎÃæ¿´¡Ù¤Ç¡ÈK-POPÂåÉ½¥À¥ó¥µ¡¼¡É¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¡¢1st¥½¥í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNO LABELS¡§PART 01¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Çò¤¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£³Ê¤¬°ã¤¦¥À¥ó¥¹¤ÈÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£ÇúÈ¯¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ë³Ð²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾ÈÌÀ¤Ï¡¢¸«¤ë³Ú¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å6Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤·¤¿½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï±Ñ¸ì¶Ê¡ØForever¡Ù¤ò½ü¤¯Á´¶Ê¤Îºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØTalk to You¡Ù¤È¼ýÏ¿¶Ê¡ØNothin¡Ç Bout Me¡Ù¤Ë¤Ïºî¶Ê¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î´ë²è¡¢ÁÏºî¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ÏÇ¯Ëö¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÈÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£Íè¤ë11·î28¡Á29Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 MAMA AWARDS¡×¤Ç¡ØTalk to You¡Ù¡ØComa¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢Æ±¼ø¾Þ¼°¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£Ç¯°ìÁØ¿Ê²½¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
TOMORROW X TOGETHER¤â½Ð±é¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¸«¤É¤³¤í¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏËèÇ¯ÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡ÈÇ¯Ëö X TOGETHER¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â¿Í¡¹¤Ë¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢TOMORROW X TOGETHER¤Ï12·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¡¢13Æü¤Ë¡Ö2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡×¡¢25Æü¤Ë¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø2025 SBS²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¡¢30Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡×¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þYEONJUN¡Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯9·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡£2014Ç¯¤ËÂ¾»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·Îý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½HYBE¡Ë¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£Îý½¬À¸»þ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë·îËö¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥é¥Ã¥×¤ÎÉôÌç¤Ç¾ï¤Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÉBig HitÅÁÀâ¤ÎÎý½¬À¸¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2019Ç¯3·î¤ËTOMORROW X TOGETHER¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇºÇ¤âÎÞ¤â¤í¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»í¤òÆÉ¤ó¤ÇÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÇÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£