¡Ö2ÈÖÌÜ¤ÎÈà½÷¤¬°ìÈÖ¡×...ÊÌ¤ì¤¿Ç¯¾åÈà½÷¤¬º£¤â¹¥¤­¤Ê¤Î¡©¼»ÅÊ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼ç¿Í¸ø¤ÎSÍÕ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î²ÈÄÂÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿·¤·¤¤Éô²°¤Ë°ú±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£SÍÕ¤Ë¤ÏÎø¿Í¡¦MÀ¸¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò1ÈÖ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ç¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªÎÙ¤ê¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿E¸¶¤µ¤ó¤È¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í§¿Í´Ø·¸¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÈà»á¤ÎE¸¶¤µ¤ó¤òÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏE¸¶¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸òºÝÊ×Îò¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡©
©kamiya.tsukami
E¸¶¤µ¤ó¤Î²áµî¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡ÖÎòÂå¤ÎÈà½÷¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿E¸¶¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë2ÈÖÌÜ¤ÎÈà½÷¤À¤Ã¤¿Ç¯¾å¤Î½÷À¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯°ÍÂ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢E¸¶¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã²½¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊE¸¶¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡¢¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£SÍÕ¤Ï¤Ä¤¤¡ÖÇ¯¾å¤Î¸µ¥«¥Î¡×¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²áµî¤ÎÈà½÷¤Ë¼»ÅÊ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢º£¤ÎSÍÕ¤ÏE¸¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÂÎ¤Î¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤ÆÄ¹¤¯Â³¤¯´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë