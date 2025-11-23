¹È¤·¤ç¤¦¤¬°ðÅÄ¡¡¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×Æ±´ü·Ý¿Í¤È¤Ï¡¡¥±¥Ä¤â¾Ú¸À¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¦¤Ã¤¹¤é·ù¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤Î°ðÅÄÈþµª¡Ê34¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¡¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±´ü¤Î·Ý¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö33´ü½¸·ë¡¡Æ±´ü¤Î°¦Áþ¤ÈËÜ²»¤¬ÇúÈ¯¡ª¡×¤Î¸åÊÔ¡£NSC33´üÀ¸¤Î¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¡×ºåËÜ¡¢¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤¤ó¤È¸¶ÅÄ¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡×¥±¥Ä¡¢ZAZY¤¬½Ð±é¤·¡¢ZAZY¤Î·ù¤ï¤ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¡£MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¡Ö²¶¤Î°õ¾Ý¤È¡¢ÁÛÁü¤Ä¤«¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê°¤¤ÅÛ¤¸¤ã¡Ä¡×¤ÈZAZY¤ò¤«¤Ð¤¦¤È¡¢¥±¥Ä¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é·ù¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ë¡Ö°ðÅÄ¤µ¤ó¤â¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÅìÌî¤Ë¡ÖÂæËÜ¤Ë¡È·ù¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ì¤ä¤«¤é¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤¤½ê¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ15Ç¯Á°¤Ë¥±¥Ä¤ÈZAZY¤È3¿Í¤Ç¡¢ZAZY¤Î²È¤Ç°û¤ó¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖZAZY¤Ë¡È¤ä¤Ã¤Ñ°ðÅÄ¤Ã¤Æ²¿¤â¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¤»¤¨¤Ø¤ó¤è¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç»ä¤¬°ì¿Í¤ÇÍÙ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÍÙ¤ê¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤Ã¤«¤é¤Û¤ó¤Þ¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯µ×¤·¤Ö¤ê¤ËZAZY¤â´Þ¤á·Ý¿Í4¿Í¤Ç°û¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡Ö»ä¤¬ZAZY¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¸¤Ã¤¿¤é¡È¤ªÁ°¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²¶¤Î¤¤¤¸¤êÊýÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©»¨¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤â¤¦°û¤ß¤Þ¤»¤ó·¯¤È¤Ï¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¡Ö¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·Íí¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙËÜ¿Í¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Ê¤¤¤À¥é¥¤¥Ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï°ì±þ½Ð¤ë¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£