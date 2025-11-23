WBC¤ÇÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¾·½¸¤Ï¡©¡¡Ç½¸«Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¸½¾õÀâÌÀ¡ÖµåÃÄÂ¦¤È¤É¤¦¤¤¤¦À©¸Â¤ò¤«¤±¤Æ¤È¤«¡Ä¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÇ½¸«ÆÆ»ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê46¡Ë¤¬23Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ç¤Î³¤³°ÁÈ¾·½¸¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤¬¾·½¸²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥àÂ¦¤«¤é¤ÎÌÀ³Î¤ÏÊÖÅú¤¬¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤Ï14Æü¡¢¡ÖWBC¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤Þ¤º¤ÏÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³§¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¡£¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤éÀè·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤Î¤«¤«¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇº¤ß¤Î¼ï¡£Ç½¸«¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¢¤ê¤¤ÎÁª¹Í¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯ÊÖ»ö¤òÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÈÊó¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç½¸«¥³¡¼¥Á¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¡¢»³ËÜ¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¶ðÅÄ·ò¸ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤´±ï¤Ç¡¢Ç½¸«¤µ¤ó¤¬¸À¤¨¤Ð¡Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ç½¸«¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤Î¡ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡È¶õµ¤¡É¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áª¼ê¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏµåÃÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ç½¸«¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢µåÃÄÂ¦¤È¤¤¤í¤¤¤í¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À©¸Â¤«¤±¤Æ¤È¤«¡¢ºÙ¤«¤¤¤Î¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸þ¤³¤¦¤âÊÖ»ö¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¼¤Ò¤È¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£