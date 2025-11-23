Ç¤ÎÈòÇ¥¡¦µîÀª¼ê½Ñ¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¡ª¡¡¡ÈÈ¯¾ð¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤ÏÆü¾È»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤ÇON¡¡¥é¥¤¥È¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡ÈÀä»¿È¯¾ðÃæ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¸îÇ¤â
¶õÁ°¤ÎÇ¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢º£Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈòÇ¥¼ê½Ñ¤Ï¤ªºÑ¤ß¤Ç¤¹¤«¡©¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯Æâ¤ËºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²¿¸Î¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÅß¤ÏÉ÷¼Ù¤¬ÂçÎ®¹Ô¡ª¡Ä¿Í´Ö¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¤Ê¤ë¾É¾õ¡¢¼£¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤ÈËýÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ë
Ç¤ÏÄ¹ÆüÈË¿£Æ°Êª¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¤Ä¤Ï¤ó¤·¤ç¤¯¤É¤¦¤Ö¤Ä¡Ë¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼ç¤ËÃÜ»º¶È³¦¤Ç»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë»É·ã¤ÇÈ¯¾ð¤¬Íè¤ëÆ°Êª¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Ç°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢ÇÏ¡¢·§¡¢¥¿¥Ì¥¡¢¥¥Ä¥Í¡¢¤Ê¤É¤¬Ä¹ÆüÈË¿£Æ°Êª¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅß»ê¡Êº£Ç¯¤Ï12·î22Æü¡Ë¤ò²á¤®¤¿Ç¯Ëö¤«¤é½ù¡¹¤ËÆü¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»É·ã¤ÇÈ¯¾ð¤¬Íè¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤ÏÌó2¥«·î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸òÈø¤ò¤¹¤ë¤È¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ»ÒÇ¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£½Õ¤«¤é²Æ¤Ï¿©¤Ù¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ªÇ¯º¢¤ÎÇ¥Á¥ã¥ó¤ò»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Ä¤Þ¤êÇ¯Ëö¤Î»þÅÀ¤ÇÀ¸¸å¿ô¥«·î¤Ë¤Ê¤ëÇ¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ËÈ¯¾ð¤¬Íè¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÈòÇ¥¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤·¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢Åö±¡¤ËÍè¤é¤ì¤¿ÊÝ¸îÇ¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÀä»¿È¯¾ðÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡©¤Þ¤ÀÆü¾È»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶áÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÊÝ¸î¤·¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¼ä¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÉô²°¤Î¥é¥¤¥È¤òÌëÄÌ¤·¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ª¡ª¡ªÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉô²°¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÅÀ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ªÇ¯º¢¤ÎÇ¥Á¥ã¥ó¤Î¿ÈÂÎ¤ÏÆü¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤ÆÄ¾¤Á¤ËÈ¯¾ð¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªÇ¯º¢¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤ªÉô²°¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤µ¤Æ¡¢È¯¾ð¤¬Íè¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ÎÇ¥Á¥ã¥óÇ¥Á¥ã¥ó¤Ç¸ÄÂÎº¹¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£°ÛÀ¤ò¸Æ¤Ö¤¿¤á¤ËÆÈÆÃ¤ÎÌÄ¤À¼¡¢¤·¤«¤âÂçÀ¼¤ÇÌÄ¤¶«¤Ó¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ËºÙ¤«¤¤Ì¸¾õ¤ÎÇ¢¤ò¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤ÎÇ¢¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÇ¢¤È¤Ï¤Ë¤ª¤¤¤âÀ¼Á¤â°Û¤Ê¤ê¡Ö»ä¤Ï¤³¤³¤Ëµï¤ë¤ï¡ªÈà»áÊç½¸Ãæ¥Ç¥¹¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÈà½÷Êç½¸Ãæ¤À¤¼¡ª¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿Ç¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Þ¤»¶¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£±ØÁ°¤Ç¥Ó¥é¤ò¤Þ¤¯´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µîÀª¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÇ¯º¢¤ÎÍºÇ¤¬¶á¤¯¤ËÊ£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÆìÄ¥¤ê¤ä½÷¤Î»Ò¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ç·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢¾²¤ËÇØÃæ¤ò»¤¤êÉÕ¤±¤ÆÂÎ¤ò¤¯¤Í¤é¤»¤¿¤ê¡¢¤ª¿¬¤ò¹â¤¯»ý¤Á¾å¤²¤ÆÉú¤»¤¿¤ê¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤ÎÈ¯¾ð¹ÔÆ°¤¬¸²Ãø¤Ç¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÇ¤ÎÈ¯¾ð¤Ï·ã¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà»á¡ÊÈà½÷¡Ë¤òÃµ¤·¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤¦¤Ã¤«¤ê¸¼´Ø¤ò³«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÐÌ³Àè¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤ÇÄ¹Ç¯°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½10Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÇ¤ò»ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Ç¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¸¤¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÇ¤Ï»ô¤¨¤Ê¤¤¤Î¡£º¤¤Ã¤¿¤ï¡¼¡£¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤ò¤ß¤Æ¡Ö¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬»ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÏÈòÇ¥¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤·¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤ó¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¼«Ê¬¤ÎÇ¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤ÈÊ¸»úÄÌ¤êÇ²Ä°¦¤¬¤ê¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÄ«¡¢Èà¤Ï¤ä¤Ä¤ì¤¿´é¤Ç¤½¤ÎÇ¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈ¯¾ð¤ÎÀ¼¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡¢Ì²¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡£º£Æü¡¢¼ê½Ñ¤¹¤ë¤ï¡£¡×¤À¤Ã¤Æ¡£¡Ä¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È¤«¤æ¤¦¤Æ¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢È¯¾ð¤ÏËÜÇ½Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÆÃ¤ËÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÈ¯¾ð¤ÎÂçÀ¼¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î°ÂÌ²Ë¸³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤´¶á½êÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¼ê½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç¥Á¥ã¥ó¤â¿Í´Ö¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡¾®µÜ ¤ß¤®¤ï¡¡½Ã°å»Õ¡¿¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¡Á¸¤¤â¿Ç¤Þ¤¹¡Á¡×ÂåÉ½¡£2003Ç¯¤è¤êÆ°ÊªÉÂ±¡¶ÐÌ³¡£¼£ÎÅ¤¬º¤Æñ¤ÊÉÂµ¤¡¢ËýÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ÁÊý¼£ÎÅ¤äÊ¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼£ÎÅ¤¬Í¸ú¤Ê¾ÉÎã¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á2019Ç¯4·î¤Ë³«±¡¡£ËýÀÉÂ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë½Û´Ä´ïÉÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³Ø²ñÇ§Äê°å¤ò¼èÆÀ¡£