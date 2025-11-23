¡ãºî¤ë¡©ºî¤é¤Ê¤¤¡©¡äÍ¼Êý¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È±Ç²è¤Ø¡£¡Ö²¶¤ÎÍ¼ÈÓ¤Ïºî¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÃ¶Æá¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡Ä¡©
¥Þ¥Þ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È½Ð¤«¤±¤ë¾ì¹ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬1¿Í¤ÇÎ±¼éÈÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿©»ö¤Î¤³¤È¡£Ã¶Æá¤µ¤óËÜ¿Í¤â¤´ÈÓ¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤¬¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øº£Æü¤Ï¹â¹»À¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤È3¿Í¤ÇÍ¼Êý¤«¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃ¶Æá¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ö¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤Ï»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ªÎ±¼éÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤¤Êý¤¬·ù¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¿´¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÍ¼¤´ÈÓ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¡£Í¼¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡©¡¡¤È¤·¤«»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤Î¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Í¼¤´ÈÓ¤òºî¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤¬ÍýÍ³¤À¤±¤Ë¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Í¼¤´ÈÓ¤òºî¤ë¤Î¤¬¶Ú¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·¤ÆÍ¼¤´ÈÓ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤âº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÊ¤¬½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡Ä¡Ä¤¸¤ã¤¢µÕ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡©
¡ØºÊ¤ÏÃ¶Æá¤Î¤´ÈÓ¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù
¡Ø¤â¤·µÕ¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡¡ºÊ¤¬»Å»ö¡¢Ã¶Æá¤È»Ò¤É¤â¤¬±Ç²è¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¡¢Ã¶Æá¤ÏºÊ¤Ë¤´ÈÓ¤òÍÑ°Õ¤¹¤Ù¤¤È»×¤¦¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÊ¤¬Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢Ã¶Æá¤ÎÊ¬¤Î¤´ÈÓ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤«¤éÍ¼¿©¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¼¿©¤Å¤¯¤ê¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤¬Ã´¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¾ì¹ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍ¼¤´ÈÓ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖºÊ¤À¤«¤éÃ¶Æá¤ÎÍ¼¤´ÈÓ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡Ö»ä¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤¿¤Á
¡Ø»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âºî¤é¤Ê¤¤¤è¡£1Æü¤¯¤é¤¤¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢Âç¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ù
¡ØÂç¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤ºî¤ë¤Ê¤êÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ê¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÍ¼¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦·é¤¤°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¿©Ê¬¡¢¤·¤«¤â¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÍ¼¿©¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ø¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤è¡©¡ª¡¡º£Æü¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤«¤é²¿¤«Å¬Åö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤è¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤Ê¤è¡Ù
¡Ø¡Ö¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢Uber¤òÍê¤á¤Ð¡©¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ù
¤Ç¤Ï¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤é²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤«Çã¤¦¤«¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌÀ³Î¤Ê°Õ»×¤òÀè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤âÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤º¤Ë¡ÖÍ¼¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
´Å¤ä¤«¤¹¤Èº£¸å¤âÂ³¤¯¡£ºÊ¤¬ÉÔºß¤Ç¤â²ÈÄí¤Ï²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤
¡Ø´Å¤ä¤«¤¹¤È¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë±Ç²è¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍ¼¤´ÈÓ¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Çã¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤ä¸å¤í¤á¤¿¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÔºß¤Î¤È¤¤Î¤´ÈÓ¤ÎÍÑ°Õ¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½Ð¤«¤±¤ëÅÙ¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤´ÈÓ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¼«¿È¤ÇÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î²È»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ëº¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Æþ±¡¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÀèÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬²È¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÊ¤¬²È¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£