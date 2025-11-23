¶ÛµÞÆþ±¡¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ò¥¯¥Ó¡Ä¸µ¥â¡¼Ì¼¤ÎÊ¡ÅÄÌÀÆü¹á¡í¾×·â¹ðÇò¡í¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ä¡×¡Ö´é¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡ÖÉü³èÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¡×¥¨¡¼¥ë¤â¿ôÂ¿¤¯
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÊ¡ÅÄÌÀÆü¹á(40)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·â¤Î¹ðÇò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌõ¤¢¤Ã¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£¤â¤¦Éü³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ËÁÆ¬¤Ç¸½ºßÆþ±¡Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£º£Ç¯¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢²Æº¢¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²Æ¤¯¤é¤¤¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤È¤¤¤¦Àï¾ì¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤¬1¥«·î¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤Î»Å»ö¤ÏÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¥¥ã¥¹¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤ä¤ªÅ¹¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢¿ÈÊ¬¤òÌÀ¤«¤µ¤ºÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆþ±¡¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ëÉÂÌ¾¤Ï¡ÖÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÂÎ½Å¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤Ï38¥¥í¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï48¥¥í¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ç¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö´é¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÉü³èÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¡×¡Ö¼þ¤ê¤È°ã¤¦¤¢¤Ê¤¿¤ò¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£