À¶¸¶ÏÂÇî»á¡¡¡È¾¾°æ´ÆÆÄ¡ÉÃÂÀ¸¤ò¿´ÂÔ¤Á¡Ö¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¾¾°æ»á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä
¡¡µð¿Í¤ÎÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡¡È±äÄ¹Àï¡É¡¡¡Á2002Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÀª14¿Í¤â¤ÎOB¤ÎÃæ¡¢°ìÈÖºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬À¶¸¶»á¡£ÏÃ¤·¤¬¡È¾¾°æ´ÆÆÄ¡ÉÃÂÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¶¸¶»á¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ö»ä¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤Ç¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£