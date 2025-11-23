Æü¸þºä46¡¦ºä°æ¿·Æà¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç24Æü³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é·çÀÊ¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡Æü¸þºä46¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬23Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ºä°æ¿·Æà¡Ê16¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢24Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¿·»²¼Ô¡¡Æó¡»Æó¸Þ¡¡LIVE¡¡at¡¡THEATER¡¡MILANO-Za¡×¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Öºä°æ¿·Æà¡¡11·î24Æü(·î¡¦½Ë)¡Ø¿·»²¼Ô¡¡Æó¡»Æó¸Þ¡¡LIVE¡¡at¡¡THEATER¡¡MILANO-Za¡Ù·çÀÊ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö11·î24Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¤Î¡Ø¿·»²¼Ô¡¡Æó¡»Æó¸Þ¡¡LIVE¡¡at¡¡THEATER¡¡MILANO-Za¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºä°æ¿·Æà¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èºä°æ¤Î·çÀÊ¤òÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤ò»ò¤ï¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ºä°æ¤Ï¸Þ´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£Æ±¤¸¸Þ´üÀ¸¤Î¹â°æÐÞ¹á¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢19¡Á21Æü³«ºÅ¤ÎÆü¸þºä46¡¡ARENA¡¡TOUR¡¡2025¡ÖMONSTER¡¡GROOVE¡×Åìµþ¸ø±é¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£