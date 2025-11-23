ÉñÂæ¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¿·ºî¡¢ÍèÇ¯2·î¾å±é¡¡¥é¥¤¥Ö¤È¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡ª½Ð±é¼ÔÈ¯É½
¡¡ÉñÂæ¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¤Î¿·ºî¡ØLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î7Æü¡Á2·î23Æü¤ËÅìµþ¡¦THEATER MILANO-Za¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡À¸±éÁÕ¡¦À¸²Î¾§¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÉñÂæ¡¦¥é¥¤¥Ö¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤È¤Ê¤ë¡¢LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot¡Û¡£ÉñÂæ¤Ç¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤È¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù1´ü¤ÎÆâÍÆ¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ°ìËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉÁ¤ÀÚ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£ÉñÂæ¤È¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¤Ï¡¢2018Ç¯¤è¤ê¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤éMAX¡×¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¶¦´¶¤·¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¤È¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¡£·àÃæ¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤Ï¿ô¡¹¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢ºÇ½ª²ó½ªÎ»¸å¤âÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¥¢¥Ë¥á2´ü¤ÎÀ©ºî·èÄê¤äº£Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤Ë¤è¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤Î½é¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØKESSOKUBAND LIVE in KOREA ¡ÖFrom Shimokitazawa¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤Î½é±é°ÊÍè¡¢¡ØÉñÂæ¡ßÀ¸²Î¾§¡ßÀ¸±éÁÕ¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸µ¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿±éÁÕÎÏ¡¦±éµ»ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2024Ç¯9·î¤ËºÆ±é¤È¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2024 PART I STARRY/PART II ½¨²Úº×¡Û¤ò¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÉñÂæÈÇ¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×/¡ÖSICK HACK¡×¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×at KT Zepp Yokohama/Zepp Namba(OSAKA)¡Û¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡§¼éÇµ¤Þ¤â
°ËÃÏÃÎÆú²Æ¡§ÂçÃÝÈþ´õ
»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¡§¾®»³Æâ²Öô¥
´îÂ¿°êÂå¡§Âç¿¹Ì¤Íè°á
°ËÃÏÃÎÀ±²Î¡§»³ºêÎ¤ºÌ
£Ð£Á¤µ¤ó¡§ËÙ½ÕºÚ
×¢°æ¤¤¯¤ê¡§·îÀîÎè
´ä²¼»ÖËã¡§Ì¤·ëÆà
¥®¥¿ÃË¡§¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¿¡½
¥Õ¥¡¥ó£±¹æ¡§¿¹ËÜ¤µ¤¯¤é
¥Õ¥¡¥ó£²¹æ¡§Ãæ¶¶º»Î¤Çµ
¸åÆ£Ä¾¼ù/µÈÅÄ¶ä¼¡Ïº¡§ÌîÅÄÍµµ®¡ÊÇßËÀ¡Ë
¸åÆ£ÈþÃÒÂå/À¶¿å¥¤¥é¥¤¥¶¡§ÀÆÆ£¿ðµ¨
¸åÆ£¤Õ¤¿¤ê¡§ÄÅµ×°æÍºé/Å·Ìî³ð°¦¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
