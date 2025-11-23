ÇëËÜ¶Ö°ì¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ª¡Ù¶¦±é½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ªº¬¶¯¤¤¡È°úÂàÀâ¡É¤Ï¤Í¤Î¤±¿·ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ö¤ê
¡¡11·î22Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇëËÜ¶Ö°ì¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤ÎInstagram¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡ØÂç¾¡Á¡ª¡ªÂç¾¤À¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡Ù¤È¡¢ÇëËÜ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î´ÑÀïÃæ¤Ë¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ø°ì½ï¤ËÆüËÜvs¥«¥Ê¥ÀÀï½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ò±þ±ç¡£¤½¤·¤Æ¤½¤·¤Æ ¿ô¡¹¤Î²û¤«¤·¤¤¤ª¤Ï¤Ê¤·¤ò¤¿¡Á¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇëËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥é±þ±çÂç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥á¥¬¥Í¤È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÖÊæÈþ¤µ¤ó¤ÈÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»ÖÊæÈþ¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿2Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ù¡Ø¤¢¤Î¤È¤Âç¾¡¢30Âå¡£¤ï¤¿¤·20Âå¡£40¿ôÇ¯¤¬µîÍè¤¹¤ë¡Ù¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¹¤´¤¤ ¶Ö¤Á¤ã¤ó¤À¤¡¡Á ¶Ö¥É¥ó¡ª²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í ±Ù¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò ¶Ö¤Á¤ã¤ó¤¬°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¶Ö¥É¥ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¤ªÆó¿Í¤ÎºÆ²ñ¤Ï²û¤«¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¶Ö¥É¥ó¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Á¡¡¤ªÆó¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¼Ì¿¿¤Ç¤â´Ñ¤ë¤È¤³¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤¹¤Ç¤ËÎð84ºÐ¤ÎÇëËÜ¤À¤¬¡¢10·î¤«¤é¤Ï¿·ÈÖÁÈ¡Ø9³¬¤Î¥Ï¥®¥â¥È¤µ¤ó¡ª¡Ù¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤ë»ÑÀª¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡ÖËè½µ²Ð¡ÁÌÚÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë4Ê¬¤Û¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤â½Ð±éÎÁ¤â¤Ê¤·¡£ÆâÍÆ¤ÏÇëËÜ¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ä¤¤Ç¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£21ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø¥¹¥Ý¥Ë¥ÁANNEX¡Ù¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈÖÁÈ6ËÜ¤Î¤¿¤á¤Î¼ýÏ¿»þ´Ö¤Ï6»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÈÖÁÈºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åö»þÍ£°ì¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤«¤é¤Î°úÂà¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿ÇëËÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤ä¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤ÎÀâÆÀ¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤ÇÌµ»öÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÊ¬¤Ï¿·ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°úÂà¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤ì¤½¤¦¤À¡£