À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ²¬ºéÈþÊÝ¡¢12·î20Æü³«ºÅ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° vol.1¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¸ø³«¡ª
À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×¤Ç¼ç±é¡¦¥ê¥à¥ë¡á¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè19²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¼ç±éÀ¼Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³èÌöÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²¬ºéÈþÊÝ¡£
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢YouTube LiveÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¿·¾ðÊó¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£Íè·î12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° vol.1¡×¤Ç¤Ï¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÆâÍÆ¤äº£²ó¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²¬ºé¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÀ¼Í¥¡¦ÅÄÖº¼ÓÍö¤¬Âè°ìÉô¤Ë¡¢Á°ÀîÎÃ»Ò¤¬ÂèÆóÉô¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£²¬ºé¤È¥²¥¹¥È¤Ø¤Î¼ÁÌäÊç½¸¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤à½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¤Ï¿·¾ðÊó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹¤Ë¿·¶Ê¤âÂ³¡¹¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡ª11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¤å¤ó¤¤å¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤¬³Æ²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¶ÊÃæ¤Ë¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö±Ç¤¨¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤Ìµ¤·¤Î¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿3rd¥é¥¤¥Ö¤Î²»¸»¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡£À¸¥Ð¥ó¥É¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ò²»¸»¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Íè·î12·î12Æü¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡Ö¤È¤â¤À¤Á¤´¤Ã¤³¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡ª¡Ö¤¤å¤ó¤¤å¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£²¬ºéÈþÊÝ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
²¬ºéÈþÊÝ ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° vol.1
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Û¡¼¥ëA
¡ãÂè1Éô¡ä ³«¾ì13:00¡¡³«±é13:45
¥²¥¹¥È¡§ÅÄÖº¼ÓÍö
¡ãÂè2Éô¡ä ³«¾ì17:30¡¡³«±é18:15
¥²¥¹¥È¡§Á°ÀîÎÃ»Ò
¢¨·É¾ÎÎ¬
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¥ê¥ó¥¯
https://w.pia.jp/t/okasakimiho/
¢¨¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß²èÌÌµºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://okasakimiho.com/fanmeeting/vol1/
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë
¡Ö¤¤å¤ó¤¤å¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×
ºî»ì¡§¿¿ºê¥¨¥ê¥«¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ËÜÂ¿Í§µª¡ÊArte Refact¡Ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://okasakimiho.lnk.to/kyunkyurukawaii
¡Ö¤È¤â¤À¤Á¤´¤Ã¤³¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÄÍÅÄ¹ÌÊ¿
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë³Æ²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ÖMiho Okasaki 3nd LIVE 2025 ¡Á¥Ï¡¼¥È¥·¥§¥¤¥¥ó¥°¡Á¡×
³Æ²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://okasakimiho.lnk.to/3rd-live-streaming
¡ã²¬ºéÈþÊÝ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×¤Ç¼ç±é¡¦¥ê¥à¥ë¡á¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¡¢Âè19²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¼ç±éÀ¼Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡×¤Ç»ÔÀî¿÷ºÚÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢2021Ç¯9·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSHAKING¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢3rd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òKT Zepp Yokohma¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢²ñ¾ì¤ò°ìÂÎ¤Ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
