BALLISTIK BOYZ º£Ç¯½¸ÂçÀ®¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é³«ºÅ¡¡º½ÅÄ¾¹¨¡ÖÂèÆó¾Ï¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡£·¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£Á£Ì£Ì£É£Ó£Ô£É£Ë¡¡£Â£Ï£Ù£Ú¡×¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ô£Ï£Ù£Ï£Ô£Á¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¤Çº£Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡Ö£Â£Á£Ì£Ì£É£Ó£Ô£É£Ë¡¡£Â£Ï£Ù£Ú¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£²£°£²£µ¡¡á£É£Í£Ð£Á£Ã£Ô¡í¡Á£Æ£É£Î£Á£Ì¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂèÆó¾Ï¤¬³«Ëë¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆ±¸ø±é¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë£É£Í£Ð£Á£Ã£Ô¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿£¶·î¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤È£··î¤«¤é¤Î¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò·ë½¸¤µ¤»¤¿½¸ÂçÀ®¡£ÂèÆó¾Ï¤Î³«Ëë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ö£Ó£ô£á£ò£ä£õ£ó£ô¡¡£Æ£ï£ò£å£ö£å£ò¡×¤ä½é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö£×£é£î£ô£å£ò¡¡£Ç£ì£ï£÷¡×¤Ê¤ÉÁ´£³£°¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¡Ö£Ð£Á£Ó£É£Ï£Î¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¹±Îã¤ÎàÌµ¸Â¥Ñ¥·¥ª¥óá¤¬¤³¤ÎÆü¤â¤µ¤¯Îö¡£ºÇ¸å¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÀ¼¤«¤±¤ò´Ø·¸¼ÔÀÊ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Á£Ë£É£Ò£Á¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¤Î¿Ø¡¢»³ËÜ¾´¸ã¡¢Ä¹Ã«Àî¿µ¤¬Ì³¤á¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡£³·î¤Ë½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ã£è£á£ð£ô£å£ò£±¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡££±¤Ä¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ò½ª¤¨¡¢°Ê¹ß¤ÏÂèÆó¾Ï¤È¾Î¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£µÒÀÊ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿º½ÅÄ¾¹¨¤Ï¡ÖÂèÆó¾Ï¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡ÖÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤Àº¿À¤Ç¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤é¤Î´ÑÍ÷¤ËÆü¹âÎµÂÀ¤Ï´¶¾ð¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ïº¬¤Ã¤«¤é£Å£Ø£É£Ì£Å¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î£Ì£Ä£È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚÊý¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÅÇÏª¡£ÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÀÀ¤¤¡Ö¤³¤ÎÂèÆó¾Ï¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£