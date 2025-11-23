22/7¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡ª¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢Sony Music¤ÈANIPLEX¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦22/7¡Ê¥Ê¥Ê¥Ö¥ó¥Î¥Ë¥¸¥å¥¦¥Ë¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØABCÍ½ÁÛ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£ºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿·°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£Â´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¿·¤¿¤ËÉÁ¤¤ª¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡È¾®¤µ¤Ê¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È22/7¤Îº£¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
CD¤Ë¤Ï¡¢»°ºîÏ¢Â³¤Ç¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Î¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡ØÍýÏÀÊªÍý³ØÅª ËÍ¤Î¿äÏÀ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥·¡¼¥Ð¡ª¡Ù¡ØÈ¢Äí¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Êºî²È¿Ø¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Ê²½¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¡£
¤Þ¤¿¡¢TOKYO MX¡¿BS11¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö22/7·×»»³° season2¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤òÀä»¿ÊüÁ÷Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
3rd album
¡ØABCÍ½ÁÛ¡Ù
12·î10ÆüÈ¯Çä
¡Öa¡Üb¡ác¡×
¤³¤Î¼°¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¿ô³Ø¤ÎÄ¶ÆñÌä¨¡¨¡¡ÖABCÍ½ÁÛ¡×¡£
°ì¸«¡¢Ã±½ã¤Ê¼°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¿ô³Ø¼Ô¤¬¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢
¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÈÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¡É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22/7¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤½¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢
¡ÈÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤¿²¿¤«¡É¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÀè¤Ë¡¢
¼¡¤Î»þÂå¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡ÈC¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¨¡¨¡¡£
´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢
¡ÈÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¡É¤ò¹þ¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê°ìÍ÷
¡ÖYES¤ÈNO¤Î´Ö¤Ë¡×¡¦¡¦¡¦TV¥¢¥Ë¥á¡ÖATRI -My Dear Moments-¡×ED¼çÂê²Î
¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡×¡¦¡¦¡¦TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÉÔ¶ø¿¦¡Ú´ÕÄê»Î¡Û¤¬¼Â¤ÏºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¡×ED¼çÂê²Î
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¡¦¡¦¡¦TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²ÇSeason2¡×ED¼çÂê²Î
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡Ü2BD¡ÜLive Photobook¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13440~43
²Á³Ê¡§¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡ãBlu-ray1¡ä
22/7 Summer Live 2025 ¡ÁToybox¤ÎÈëÌ©¡Á [Piece4] (2025.8.9)
¡ãBlu-ray2¡ä
22/7 Summer Live 2025 ¡ÁToybox¤ÎÈëÌ©¡Á [Last Piece] (2025.8.9)
¡ãLive Photobook¡ä
22/7 Summer Live 2025 ¡ÁToybox¤ÎÈëÌ©¡Á (2025.8.9)
¥È¥ì¥«¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥È¥ì¥« ¥é¥ó¥À¥à1ËçÉõÆþ
»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØBOX
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡Ü2BD¡ÜLive Photobook¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13444~47
²Á³Ê¡§¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡ãBlu-ray1¡ä
À¾ÛêÏÂ Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¡ÁÂ¸ºß¤Î¾ÚÌÀ¡Á (2025.8.28)s
¡ãBlu-ray2¡ä
22/7 À¾ÛêÏÂ Last Story ¡Á¤³¤ÎÌë¤¬ÌÀ¤±¤ëº¢¤Ë¤Ï¡Á
22/7 À¾ÛêÏÂ After Story ¡ÁÆ©ÌÀ¤ÊµÇ°Æü¡Á
¡ãLive Photobook¡ä
À¾ÛêÏÂ Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¡ÁÂ¸ºß¤Î¾ÚÌÀ¡Á (2025.8.28)
¥È¥ì¥«¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥È¥ì¥« ¥é¥ó¥À¥à1ËçÉõÆþ
»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØBOX
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×C¡Ê2CD¡Ü2BD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13448~51
²Á³Ê¡§¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD1¡ä
Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡ãCD2¡ä
22/7 Cover Song Collection
1.¶õ¿§¥Ç¥¤¥º¡ÊÃæÀîæÆ»Ò¡Ë/ Æ£´Öºù(CV.Å·¾ë¥µ¥ê¡¼)
2.¥·¥å¥¬¡¼¥½¥ó¥°¤È¥Ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ÊUNISON SQUARE GARDEN¡Ë/ À¾±º¤½¤é(CV.ÁêÀîÆà±û)
3.¥Ó¥Ó¥Ç¥Ð¡ÊÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ë/ ¿¥¸¶½ã²Â(CV.ÄÇÌ¾ºù·î)
4.¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¦¥·¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥ó¥Ç¥ô¡ÊMAISONdes feat. ²ÖÉè, ¥Ä¥ß¥¡Ë/ À¥ÎÉÊæÇµ²Ö(CV.Ë¾·î¤ê¤Î)
5.Believe¡Ê¶ÌÃÖÀ®¼Â¡Ë/¡¡É¹¼¼¤ß¤ºÉ±(CV.·î¾ëºéÉñ)
6.À±ºÂ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡Ê·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡Ë/ ¶ÍÀ¸Åã»Ò(CV.ËãµÖ¿¿±û)
7.½ËÊ¡¡ÊYOASOBI¡Ë/ ºØÆ£¥Ë¥³¥ë(CV.²ÏÀ¥»í)
8.¤¸¤ã¤¢¤Í¡Ê¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡Ë/ 22/7
¡ãBlu-ray1¡ä
Making of ¡È22/7 Summer Live 2025 & À¾ÛêÏÂ Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¡ÁÂ¸ºß¤Î¾ÚÌÀ¡Á¡É
¡ãBlu-ray2¡ä
22/7 Video Clip Collection
¡¦music video¡Ê¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¡¿³ÐÀÃ¡¿ÆÞ¤ê¶õ¤Î¸þ¤³¤¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¿¿ÀÍÍ¤À¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¿ËÍ¤Ïº£Ìë¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡¿¸å¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¡¿YES¤ÈNO¤Î´Ö¤Ë¡¿¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡¿¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ë
¡¦dance video¡ÊÆÞ¤ê¶õ¤Î¸þ¤³¤¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¿¸å¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¡¿YES¤ÈNO¤Î´Ö¤Ë¡¿¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡¿¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ë
¥È¥ì¥«¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥È¥ì¥« ¥é¥ó¥À¥à1ËçÉõÆþ
»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØBOX
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13452
²Á³Ê¡§¡ï2,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
1.22/7
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Shoichiro Toko
2.Why are you crying ?
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Shoichiro Toko , amane
3.¥¹¥Ñ¥·¡¼¥Ð¡ª
ºî»ì¡§»³ºê¤¢¤ª¤¤¡¡ºî¶Ê¡§»³ºê¤¢¤ª¤¤¡¢Ãº³öÃÒ¹°¡¡ÊÔ¶Ê¡§Ãº³öÃÒ¹°
4.¤¢¤¶¤¹
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯¡¡ºî¶Ê¡§ Kuboty¡¡ÊÔ¶Ê¡§Kuboty¡¢ÅÄÂ¼Í¥ÂÀ
5.º´Æ£¤µ¤ó
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯¡¡ºî¶Ê¡§¥Ú¥ó¥®¥ó¥¹¡¢Sorato¡¢Mami Lab¡¡ÊÔ¶Ê¡§Sorato
6.YES¤ÈNO¤Î´Ö¤Ë
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯¡¡ºî¶Ê¡§YU-JIN¡¢SHIN¡¡ÊÔ¶Ê¡§YU-JIN
7.¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯¡¡ºî¶Ê¡§Kuboty¡¢¥·¥é¥¤¥·¼Ó¥È¥ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§¥·¥é¥¤¥·¼Ó¥È¥ê
8.¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Ãæ»³æÆ¸ã
9.È¢Äí¤ÎÀ¤³¦
ºî»ì¡§Shoichiro Toko¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ Shoichiro Toko¡¢Ê¿¾¾·ú¼£
10.½ÕÍë¤Îº¢
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§YU-JIN
11.¸å¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯¡¡ºî¶Ê¡§¹âÌÚÎ¶°ì¡¢ÀÆÆ£¿®¼£¡¡ÊÔ¶Ê¡§¹âÌÚÎ¶°ì
12.ÍýÏÀÊªÍý³ØÅª¡¡ËÍ¤Î¿äÏÀ
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯¡¡ºî¶Ê¡§Ì«Ã«Î¦¡¡ÊÔ¶Ê¡§YouSee
Å¹Æ¬ÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê³Æ·ÁÂÖÊÌ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿³¨ÊÁ¡Ë
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿A¡¿1¼ï¡Ë
TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¢¨TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÂÐ¾Ý³°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿B¡¿1¼ï¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿C¡¿1¼ï¡Ë
WonderGOO/¿·À±Æ²Á´Å¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¿·À±Æ²WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿D¡¿1¼ï¡Ë
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿E¡¿1¼ï¡Ë
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿A¡¿1¼ï¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿B¡¿1¼ï¡Ë
¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿C¡¿1¼ï¡Ë
¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿D¡¿1¼ï¡Ë
22/7±þ±çÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿E¡¿1¼ï¡Ë
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨22/7±þ±çÅ¹¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á´¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦Í½ÌóÍ¥Àè¤Ç¤ÎÀèÃå½çÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¤´´õË¾¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤É¤¦¤«É¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
11/24(·î½Ë) »³·Á¸©¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅ·Æ¸ 2F ¥¤¥ª¥ó¥Û¡¼¥ë ¡Ú1Éô¡Û13:00¡Á ¡Ú2Éô¡Û16:00¡Á
11/29(ÅÚ) ÅìµþÅÔ¡¦¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¼ãÍÕÂæÅ¹ Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹ 14:00¡Á
12/6(ÅÚ) ÅìµþÅÔ¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§ ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥Ç¥Ã¥ 13:00¡Á
12/9(²Ð) ºë¶Ì¸©¡¦¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókaze 1F ¸÷¤Î¹¾ì 19:00¡Á
12/13(ÅÚ) ÅìµþÅÔ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹ B1F CUTUP STUDIO 13:30¡Á
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
22/7 ANNIVERSARY LIVE 2025
²ñ¾ì¡§Åìµþ²»³ÚÂç³Ø100¼þÇ¯µÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹A´Û¡Ë
2025Ç¯12·î14Æü(Æü) ³«¾ì13:15¡¿³«±é14:00
2025Ç¯12·î14Æü(Æü) ³«¾ì17:15¡¿³«±é18:00
ÎÁ¶â
»ØÄêÀÊ¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½÷À¥¨¥ê¥¢¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼Ö°Ø»ÒÀÊ¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬¿Ü
¢¨3ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÂç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾¤Þ¤ÇÉ¨¾å¤Ë¸Â¤êÌµÎÁ¡£¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬¿Ü
¢¨µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ø±é¤¬Ãæ»ß¡¦±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ê§Ìá¤·¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»ØÄêÀÊ¤Ç¤Î¤´´Õ¾Þ¤¬º¤Æñ¤ÊÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½÷À¥¨¥ê¥¢¤ÏÆ±¹Ô¼Ô¤ò´Þ¤á¡¢½÷À¤Î¤ß¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ùÅÏ¤ª¤è¤ÓÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¿ÈÊ¬¾Ú³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¹½Â¤¾å¡¢¤ªÀÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸/½Ð±é¼Ô¤¬⾒¤¨⾟¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÅö⽇¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬Äê¤á¤¿´ÑÍ÷¥ë¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤ÎÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ª¤è¤Ó´¶À÷¾ÉÅù¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤´»ö¾ð¤Ë¤è¤ëÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã22/7(¥Ê¥Ê¥Ö¥ó¥Î¥Ë¥¸¥å¥¦¥Ë)¤È¤Ï¡ä
½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢Sony Music¤ÈANIPLEX¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È22/7(¥Ê¥Ê¥Ö¥ó¥Î¥Ë¥¸¥å¥¦¥Ë)¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤Æ¤¬¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¤òÊç¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
22/7¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://www.nanabunnonijyuuni.com/