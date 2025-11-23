À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡ª2026Ç¯TVÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡Ø¿À¤Î¼¶¡ÙTV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤â¸ø³«¡ª
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡Ö¿À¤Î¼¶¡×¡Ê¸¶ºî¡§°¡¼ùÄ¾¡¢ºî²è¡§¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¡Ë¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢½é¥¢¥Ë¥á²½¤Î²ò¶Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡¢¥Æ¥£¥¢¡½¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤Ï2004¡Á2014Ç¯¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶ºî¡¦°¡¼ùÄ¾¡¿ºî²è¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡£´ØÏ¢ºîÉÊ¤Ë¡Ø²øÅð¥ë¥ô¥¡¥ó¡Ù¡Ø¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¡Á¿À¤Î¼¶ ºÇ½ª¾Ï¡Á¡Ù¡Ø¿À¤Î¼¶ deuxième¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¸¸¤Î¥ï¥¤¥ó¡È¿À¤Î¼¶¡É¤ò¤á¤°¤ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¡¢¥ï¥¤¥ó½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤«¤éÀ¤³¦Åª¥ï¥¤¥ó¥Ö¡¼¥à¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¤á¤°¤ëÂ¿ºÌ¤ÇÀµ³Î¤ÊÆâÍÆ¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥óÀ¸»º¼Ô¤Ê¤É¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢Á´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1,500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2009Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüÊ©ÊÆ¶¦Æ±À½ºî¤Î¹ñºÝÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¿À¤Î¼¶/Drops of God¡×¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤ËHulu¤Ç¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ ¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¼ç±é¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µµÍüÏÂÌé¤Ë·èÄê¡ª2009Ç¯¤Ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¢ã¿Àºé¼¶¢ä¤ò±é¤¸¤¿µµÍü¤¬¡¢¼Â¤Ë16Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤Î¢ã¿Àºé¼¶¢ä¤òºÆ¤Ó±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µµÍü¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤ÆÆ±¤¸¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢ËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¤¢¤ï¤»¤ÆµµÍü¤«¤éºÆ¤Ó¢ã¿Àºé¼¶¢ä¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿´¶¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦±é¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â²ò¶Ø¡£±óÊö°ìÀÄÌò¤òº´Æ£ÂóÌé¡¢»çÌî¸¶¤ß¤ä¤ÓÌò¤òÆâÅÄ¿¿Îé¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ã¼ç±é¡¡µµÍüÏÂÌé ¡Ê¿Àºé¼¶Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ä
TV¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö¼¶¡×¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¤Ó¤³¤ÎÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Îº¢¤«¤é¤ÎÇ¯·î¤ò»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿¼¤¤¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ä¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¼ýÏ¿¤ÎÅÙ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¶¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¨¡¨¡
¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆ¤Ó¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤Î¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã°¡¼ùÄ¾¡Ê¸¶ºî¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤ä¤Ã¤È¾ðÊó²ò¶Ø¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤Ï¤êÌ¡²è¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤½À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2009Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¼¶Ìò¤ÎµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¼¶Ìò¤ÎÀ¼Í¥¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡£
¤½¤·¤ÆÍèÇ¯1·î23Æü¤«¤é¤Ï¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤òÄº¤¤¤¿ÆüÊ©ÊÆ¤Î¹ñºÝ¥É¥é¥Þ¡Ø¿À¤Î¼¶/Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¹ñÆâ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤Þ¤ÀÈëÌ©¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê´ë²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ã¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¡Êºî²è¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ä
20Ç¯Á°¤Î¥ï¥¤¥ó¤ËÌµÃÎ¤Ê¼¶¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Éã¿Æ¤ËÈ¿È¯¤·¡¢¡ÖÈÕ¾â¡×¤òÂÎ´¶¤·¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¸¸Ä°¤òÊ¹¤¡¢°û¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¿À¶È¥Ç¥¥ã¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¤·¡¢¤ß¤ä¤Ó¤Ë¶ÃÃ²¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç´¶ÌµÎÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¼«¿È¤¬´ÑµÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë²þ¤á¤Æ¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¡ª¡ª
¡ã»åÁ¾ ¸»Ö¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØÎ®¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹á¤ê¡¢µ²±¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤¬¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë½É¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»³Ú¡¢±éµ»¡¢±é½Ð¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢°ìÅ©¤Î¼¶¤¬Æ³¤¯´ñÀ×¤Î¿ô¡¹¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Uncork the moment, and feel the drop that changes everything.
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù
TOKYO MX¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§°¡¼ù Ä¾ ¡¦ ¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¡Ö¿À¤Î¼¶¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥â¡¼¥Ë¥ó¥°KC´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§»åÁ¾¸»Ö
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§»°ÄÅÎ±¤æ¤¦
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿ÛË¬ÁÔÂç
Èþ½ÑÀßÄê¡§¸ÅµÜÍÛ»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§ÆâÎÓÍµÈþ¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸åÆ£¹À¹¬
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀîÅÄÅ¯Ìð¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
ÊÔ½¸¡§·ó½ÅÎÃ»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§²£ÅÄÃÎ²Ã»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡§Studio Sound Bee
²»³Ú¡§À¥Àî±Ñ»Ë
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥Æ¥é¥¤¥È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§YANCHESTER
À½ºî¡§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿À¤Î¼¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚCAST¡Û
¿Àºé¼¶¡§µµÍüÏÂÌé
±óÊö°ìÀÄ¡§º´Æ£ÂóÌé
»çÌî¸¶¤ß¤ä¤Ó¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¿ÀºéËÂ¿¹á¡§¶ä²ÏËü¾æ
¡ãSTORY¡ä
À¤³¦Åª¥ï¥¤¥óÉ¾ÏÀ²È¡¦¿ÀºéËÂ¿¹á¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¡¢»þ²Á120²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥ï¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬°ä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ä¸À¾õ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬Áª¤ó¤À°ÎÂç¤Ê¤ë12ËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¡È½½Æó»ÈÅÌ¡É¤È¤½¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¸¸¤Î£±ËÜ¡È¿À¤Î¼¶¡É ¤ò¡¢ÌÃÊÁ¤ª¤è¤ÓÀ¸»ºÇ¯¤Þ¤Ç¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¼Ô¤Ë°ä»º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾ù¤êÅÏ¤¹¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÄ©Àï¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢ËÂ¿¹á¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¥ï¥¤¥ó¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÉã¤ËÇØ¤¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿Àºé¼¶¤È¡¢ËÂ¿¹á¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò·ë¤ó¤À¼ã¤¥«¥ê¥¹¥Þ¥ï¥¤¥óÉ¾ÏÀ²È¡¦±óÊö°ìÀÄ¤Î£²¿Í¡£
¥ï¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£
¸¸¤Î¥ï¥¤¥ó¡È¿À¤Î¼¶¡É¤ò½ä¤ê·«¤ëÊ£»¨¤ÇË§½æ¤ÊÀï¤¤¤¬¡¢º£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡½¡½
©°¡¼ùÄ¾¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿À¤Î¼¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
