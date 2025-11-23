¡Ö¤È¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡×½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬2026Ç¯2·î22Æü³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ö¤È¤¢¤ë°ÅÉô¤Î¾¯½÷¶¦À³¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤ä¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¡×Âè4´ü¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡È¤È¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¾ðÊó¡£¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÂç²èÌÌ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿·àÈ¼¤ä¼çÂê²Î¤ò¡È¥Ð¥ó¥É¡ß¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Ãë¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡×¤Î±ÇÁü¤È²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿ -¥¨¥ó¥Ç¥å¥ß¥ª¥ó¤Î´ñÀ×-¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤â¤ªÆÏ¤±¡£Ìë¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¡×¤Î±ÇÁü¤È²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤Î°ìÊýÄÌ¹Ô¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾Éô¤Ç¡È¤È¤¢¤ë¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÉô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬¥²¥¹¥ÈÅÐÃÅ¡ª°¤ÉôÆØ¡Ê¾å¾òÅöËãÌò¡Ë¡¢°æ¸ýÍµ¹á¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ìò¡Ë¡¢º´Æ£ÍøÆà¡Ê¸æºäÈþ¶×Ìò¡Ë¤Û¤«¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤ä¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÎ©Àî¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃÏ¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¸½¼Â¤¬¸òºø¤¹¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¹ç¤¤--Ëâ½Ñ¤È²Ê³Ø¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡È¤È¤¢¤ë¡É¤ÎÀ¤³¦¤¬²ñ¾ì¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤È²Ê³Ø¤Î¸¸ÁÕ²»·â(¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È)
2026Ç¯2·î22Æü(Æü¡Ë
¡Ú¶Ø½ñÌÜÏ¿¤ÎÉô(Ãë¸ø±é)¡Û³«¾ì13:30 ¡¿ ³«±é14:30
¡ÚÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¤ÎÉô(Ìë¸ø±é)¡Û³«¾ì17:30 ¡¿ ³«±é18:30
²ñ¾ì¡§TACHIKAWA STAGE GARDEN
½Ð±é
±éÁÕ¡§Heartbeat Symphony
»Ø´ø¼Ô¡§µÈÅÄ¹ÔÃÏ
¥²¥¹¥È
¡Ú¶Ø½ñÌÜÏ¿¤ÎÉô(Ãë¸ø±é)¡Û°¤ÉôÆØ¡Ê¾å¾òÅöËãÌò¡Ë¡¢°æ¸ýÍµ¹á¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ìò¡Ë¡¢º´Æ£ÍøÆà¡Ê¸æºäÈþ¶×Ìò¡Ë¡¢²¬ËÜ¿®É§¡Ê¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿Ìò¡Ë¡¢Æü¹âÎ¤ºÚ¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼Ìò¡Ë
¡ÚÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¤ÎÉô(Ìë¸ø±é)¡Ûº´Æ£ÍøÆà¡Ê¸æºäÈþ¶×Ìò¡Ë¡¢¿·°æÎ¤Èþ¡ÊÇò°æ¹õ»ÒÌò¡Ë¡¢Ëºê°¦À¸¡Ê½é½Õ¾þÍøÌò¡Ë¡¢°ËÆ£¤«¤Ê·Ã¡Êº´Å·ÎÞ»ÒÌò¡Ë¡¢ÀõÁÒ°ÉÈþ¡Ê¿©ËªÁàµ§Ìò¡Ë
ÎÁ¶â
¡VIP»ØÄêÀÊ¡§\30,000(ÀÇ¹þ)¢¨Î¾Éô¤Î¥Á¥±¥Ã¥È(¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ°ÊýÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯)¡¢ÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤
¢ÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡§\13,200(ÀÇ¹þ)
£»ØÄêÀÊ¡§\9,900(ÀÇ¹þ)
VIP»ØÄêÀÊ¡¿ÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤»ØÄêÀÊ ¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¿Á´16P¡§É½»æ4P¡ÜËÜÊ¸12P
¥³¥ó¥µ¡¼¥È»ñÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¼ý¤á¤¿¾ìÌÌ¼Ì¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£
ºîÉÊ½é¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎµÏ¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡É¤È¤¢¤ë¡É¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î1ºý¤Ç¤¹¡£¶Ø½ñÌÜÏ¿¤ÎÉô(Ãë¸ø±é)¤ÈÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¤ÎÉô(Ìë¸ø±é)¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ìÉô°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅ¸³«¡£ËÜ¸ø±é¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î2¼ïÎà¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê
¥Á¥±¥Ã¥È1¼¡Àè¹ÔÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)18:00¡Á2025Ç¯11·î30Æü(Æü)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§2025Ç¯12·î3Æü(¿å)
Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¡Á12·î7Æü(Æü)23:30
¼õÉÕURL
https://w.pia.jp/t/toaru-project-filmconcert/
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÍ×¥Á¥±¥Ã¥È¡£
¼õ¼èÊýË¡¡§ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
KADOKAWA ¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥Ý¡¼¥È
https://kdq.jp/kdevent
¢¨¤«¤Ê¤é¤º¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤ò¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÂÐ±þ¤ÏÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯Ê¿Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¥Ø¥ë¥×¥Ç¥¹¥¯
https://t.pia.jp/help/index.jsp
¼çºÅ¡¦´ë²è¡§KADOKAWA
À©ºî¡§¥Ï¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¿¤Ô¤¢
±¿±Ä¡§¤Ô¤¢
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://event-info.kadokawa.co.jp/toaru-project-filmconcert/
©2018 ³ùÃÓÏÂÇÏ¡¿ÅßÀî´ð¡¿KADOKAWA¡¿PROJECT-RAILGUN T
©2018 ³ùÃÓÏÂÇÏ¡¿KADOKAWA¡¿¥¢¥¹¥¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹¡¿PROJECT-INDEX ·
©2018 ³ùÃÓÏÂÇÏ¡¿»³Ï©¿·¡¿£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¡¿PROJECT-ACCELERATOR
