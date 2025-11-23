¥ß¥¹¥Þ¥¬2024¡Ö¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¾Þ¡×»³ËÜ°É¡Ö¤º¤Ã¤È19ºÐ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë»³ËÜ°É¡£º£Ç¯¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿Èà½÷¤Ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼ã¤¯¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»äÉþ¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦È©¸«¤»¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤é½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È¤ÏÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤êÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È19ºÐ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤Ê¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¹â¹»»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é³Ú¤·¤à¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤ä¤Þ¤â¤È¤¢¤ó
19ºÐ¡¡2006Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡2024Ç¯¤Ë¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¤ËABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥¥ß¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@yama_an0516¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷anyamamoto0516¡Ë¤Ë¤Æ
¼Ì¿¿¡¦²¬ËÜÉð»Ö
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦È¬¿ùÄ¾Èþ
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦ÅÄ¿¹½ÕºÚ¡ÊJULLY¡Ë