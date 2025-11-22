TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡Ù2026Ç¯4·îÊüÁ÷·èÄê¡ª¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª
ÇòÉÍ ²ª¡Ê¤·¤é¤Ï¤Þ ¤«¤â¤á¡Ë¤¬¸¶ºî¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ËÌÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´À¤³¦¤Ç¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô700ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤¬2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤È¥³¥³¡¦¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
PVÆâ¤Ë¤Æ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦¥³¥³Ìò¤ÎÀ¼Í¥¤òËÜÂ¼ÎèÆà¡¢¥¡¼¥Õ¥ê¡¼Ìò¤ò²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤â¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤â°ìÉôÄÉ²Ã¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏÇòÉÍ ²ª¡Ê¤·¤é¤Ï¤Þ ¤«¤â¤á¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ä¡¼¡×¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î²¦Æ»ËâË¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡£2016Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬Âè14´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡Ê¹ñÆâ¡Ë¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï700ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢´Ú¹ñ¤½¤Î¤Û¤«³Æ¹ñ¤ÇÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¥¢¥¤¥º¥Ê¡¼¾Þ¡ØºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢ºîÉÊ¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤ºî¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥ó100¡Á¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤100¤Î¤³¤È¡Á¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥À¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëBUG FILMS¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
PVÆâ¤Ç¤Ï¸¶ºî¤Î³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¾ð·Ê¤¬BUG FILMS¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê±ÇÁüÈþ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È¡¢Êª¸ì¤Î½øÈ×¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØËâË¡¡Ù¤¬¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë°î¤ìÆü¾ï¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¡ÉËâË¡¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤ÏËâË¡»È¤¤¤À¤±¡É¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¤âËâË¡¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤Â³¤±¤ë¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Î¾¯½÷¡¦¥³¥³¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÂ¼¤òË¬¤ì¤¿ËâË¡»È¤¤¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¤È½Ð°©¤¤¡¢ËâË¡¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÉÀäÂÐ¤ÎÈëÌ©¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éËâË¡»È¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£Ìµ¼Ùµ¤¤ËËâË¡¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ò¸ì¤ë¥³¥³¤äÍÄ¾¯´ü¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤È¡¢°ìÅ¾¡¢»Ä¹ó¤Ê»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ìÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤ÏËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¤ÊÂ¦ÌÌ¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥³¥³¤¬º£¸å¤É¤¦À®Ä¹¤·Êª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥³¥³¤ÈËâË¡»È¤¤¤Î¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤â±ÇÁüÆâ¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥³Ìò¤ò¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¿·¿ÍÀ¼Í¥¡¦ËÜÂ¼ÎèÆà¡¢¥¡¼¥Õ¥ê¡¼Ìò¤ò¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£ÏºÌò¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¸ÁÛÅª¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡¢Îí¤ì¤¿¥¤¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¹õ¤¤±Æ¤òÍî¤È¤¹ÈëÌ©¤ä¶Ø´÷¤Þ¤Ç¤â¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¡¢¸÷¤È°Ç¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹ÁÔÎï¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¥¢¥È¥ê¥¨¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ã¥³¥³Ìò¡¦ËÜÂ¼ÎèÆà¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥³¥³Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ËÜÂ¼ÎèÆà¤Ç¤¹¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËÍÄ¤¤º¢¤Îº³ºÙ¤ÊÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤ä¡¢Ì´¤Ø¤Î¡ÖÆ´¤ì¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥³¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢À¼¤è¤ê¤âÀè¤ËÎÞ¤¬°î¤ì¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇòÉÍ²ªÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯ËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤¬ºÇ¹â¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥³¥³¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ã¥¡¼¥Õ¥ê¡¼Ìò¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¥³¥á¥ó¥È¡ä
Í¥¤·¤µ¤ÎÃæ¤ËÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤È¡¢¤É¤³¤«Ææ¤á¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëËÜÂ¼¤µ¤ó¤¬¥³¥³Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤â»ÕÄï¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ç¼ýÏ¿¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇòÉÍÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯¸¸ÁÛÅª¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦¤¬ÅÏÊÕ´ÆÆÄ¤Î¼ê¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ã¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦À¥¸Å¹À»Ê¥³¥á¥ó¥È¡ä
¿·Á¯¤Ç¼¢Ì£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿©ºà¤ò³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿ÎÉ¼Á¤ÊÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¡½¡½¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬£Ô£Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤Ï¤¿¤ÀÍ¥¤·¤¤Ì£¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¡¢»þ¤Ë¶ìÌ£¤ä½ÂÌ£¤ä´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»þ¤ËÄ©ÀïÅª¤Ê°ì»®¤¬½Ð¤ÆÍè¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¤³¤ÎÌ¡²è¤À¤±¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡ÈÎÉ¼Á¤µ¡É¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡Ù
2026Ç¯4·îÊüÁ÷·èÄê
¡ÖËâË¡¡×¡½¡½¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊØÍø¤Ê¡É´ñÀ×¡É¡£
¤±¤ì¤É¡¢ ¡ÈËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤ÏËâË¡»È¤¤¤À¤±¡É¡£
ËâË¡¤ò¤«¤±¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÙÝ¡£
¾®¤µ¤ÊÂ¼¤ÇÊì¿Æ¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¾¯½÷¡¦¥³¥³¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍÄ¤¤º¢¤«¤éËâË¡»È¤¤¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Â¼¤òË¬¤ì¤¿ËâË¡»È¤¤¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¤¬ËâË¡¤ò»È¤¦¤È¤³¤í¤òÇÁ¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âç¤¤ÊÈëÌ©¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤ÇËâË¡¿Ø¤òÉÁ¤±¤Ð¡¢ËÜÅö¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âËâË¡¤¬»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ ¡¢
ËâË¡»È¤¤Ã£¤¬±£¤·¤¿¡ÖÀäÂÐ¤ÎÈëÌ©¡×¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
ÁÔÎï¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¢¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¡¢Âç¿ÍÃ£¤¬¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤¿ËâË¡¤ÎÎò»Ë¡£
¡ÖÃÎ¤é¤¶¤ë¼Ô(¥ë¥Ó¡§¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò)¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤ÆËâË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥³¤Ï¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤ËÃµµá¤ÈÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ ÈëÌ©Â¿¤ËâË¡»È¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Ï¡¢ÀäË¾¤òÃÎ¤ê¡¢´õË¾¤Ø¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡£
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§ÇòÉÍ ²ª¡Ö¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡×(¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ä¡¼¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ Êâ
Éû´ÆÆÄ¡§¼Ä¸¶ ½Ú
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§À¥¸Å¹À»Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¤¦¤Ê¤Ð¤é³¤Î¤
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¸åÆ£Î¼ÂÀ
¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÌî¾°Èþ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ËÌ²¬ Àµ
²»³Ú¡§ËÌÂ¼Í§¹á
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§BUG FILMS
¡ÚCAST¡Û
¥³¥³¡§ËÜÂ¼ÎèÆà
¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
ⒸÇòÉÍ²ª¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
