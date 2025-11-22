»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×Music Video¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
12·î3Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢10ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ÎMusic Video¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ï10·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤ß¤¢ËÜ¿Í¤¬ºî»ì¤ò¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿MONACA¤ÎÀ¥Èø¾ÍÂÀÏº¤¬ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¡¢ËÙ¹¾¾½ÂÀ¤¬ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
Music Video¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤ò±«¸Î¤¬¡¢±ÇÁü¤òÄÇÍ®¤¢¤²¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢ 10th Single
¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
12·î3ÆüÈ¯Çä
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+DVD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2827¡Á2828
²Á³Ê¡§¡ï1,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥Ë¥áÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡ã¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡ä
01 ¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼
ºî»ì¡§¤ß¤¢¡¡ºî¶Ê¡§À¥Èø¾ÍÂÀÏº(MONACA)¡¡ÊÔ¶Ê¡§ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡¢À¥Èø¾ÍÂÀÏº(MONACA)
02 ¤¦¤¿¤«¤¿¤ÎÀ¼
ºî»ì¡§¤ß¤¢¡¡ºî¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï¡¡ÊÔ¶Ê¡§Saku
03 ¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼ -TV size-
04 ¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼ -Instrumental-
¡ãDVD¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü
ÆÃÅµ¾ðÊó
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¢¨TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÂÐ¾Ý³°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢±þ±çÅ¹¡§¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
https://www.phantasia.jp/shoplist/251203/
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢
¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
ºî»ì¡§¤ß¤¢¡¡ºî¶Ê¡§À¥Èø¾ÍÂÀÏº(MONACA)¡¡ÊÔ¶Ê¡§ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡¢À¥Èø¾ÍÂÀÏº(MONACA)
ÇÛ¿®Ãæ
Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡Ö·¯¤Îµ²±¤À¤±¤Ê¤¤¡×¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ó¥°
¡Ö¤¦¤¿¤«¤¿¤ÎÀ¼¡×
ÇÛ¿®Ãæ
¾®Àâ¡Ö·¯¤Îµ²±¤À¤±¤Ê¤¤¡×
Ãø¡§¤ß¤¢¡Ê»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢¡Ë
¥¤¥é¥¹¥È¡§ºó·îÈ¬±À
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§ÁÐÍÕÊ¸¸Ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ëNOVEL
È¯ÇäÆü¡§2025.10.15
Í½²Á¡§726±ß (ËÜÂÎ660±ß)
È½·¿¡§A6È½
ISBN¡§9784575590135
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Èà½÷¤ÏÎø¤¹¤ë¤Èµ²±¤ò¼º¤¦¡¢¤½¤¦ËÍ¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤â¨¡¨¡
·»¤ò¼º¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿±Ç²è¤«¤éÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿º£ÌîÎ¦¤ÏÀÎ¡¢½ñ¤¤¤¿µÓËÜ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¡¦ÑÛ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï±Ç²è»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤±¤ì¤ÉÈà½÷¤ÏÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡Âè¤ËÑÛ¤ÎÉÂ¾õ¤Ï°²½¤·¡¢Î¦¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Èà¤é¤À¤±¤¬¸«¤Ä¤±¤ëÌ¤Íè¤È¤Ï¡£Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ë¹³¤¦Á´ÎÏ¤ÎÎø¤ò¤ß¤¢¡Ê»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢¡Ë¤¬ÀÅëí¤ÊÊ¸ÂÎ¤ÇÉÁ¤¯¡£ ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÑÛ¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤âÀ©ºî¡£
