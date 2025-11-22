BUMP OF CHICKEN¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖI¡×¤ÎMV¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BUMP OF CHICKEN¤Î¿·¶Ê¡ÖI¡×¤ÎMV¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖI¡×¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢10·î15Æü¤è¤êÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£12·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢TOY¡ÇS STORE¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI¡×¤È¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ÖBUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME¡×¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤Î³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³¨ÊÁ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖI¡×ÄÌ¾ïÈ×¤Î³ÆÅ¹ÊÞ(Amazon¤ò½ü¤¯)¹ØÆþÆÃÅµ¤Ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ÎÄÉ²Ã¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤âA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
New Single
¡ÖI¡×
12·î10ÆüÈ¯Çä
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/1210_I
¡Ú¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ü¥°¥Ã¥º¡ÜÆÃ¼ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§PPTF-8200¡Á8201
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TFCC-89800
¡ãCD¡ä
01. I
02. I ¡ÊTV Size Mix¡Ë
¡ãBlu-ray¡ä
01. TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
¡ã¥°¥Ã¥º¡ä
¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥Õ¥ì¥¯¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
¡¦¥¢¥Ë¥á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥é¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼
2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¥°¥Ã¥º¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
ÉõÆþÆÃÅµ¡§ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¢¨2026Ç¯¤Î½©¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ßÍÑ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¹ØÆþÆÃÅµ
¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈ×¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
ÄÌ¾ïÈ×¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥ÈA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë (Amazon¤ò½ü¤¯)
Amazon¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡ÖBUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME¡×
12·î10ÆüÈ¯Çä
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/1210_SR
¡Ú¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈ×¡Ê2Blu-ray¡Ü4CD¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÜÆÃ¼ìBOX»ÅÍÍ¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï24,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§PPTF-7150¡Á7155
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊBlu-ray¡Ü2CD¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TFXQ-78300¡Á78302
¡ãBlu-ray¡ä
Disc1
¡ÖBUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous¡× Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é Day2
01. Theme of Sphery Rendezvous / 02. Sleep Walking Orchestra / 03. ¥¢¥ó¥µ¡¼ / 04. ¤Ê¤Ê¤¤¤í / 05. pinkie / 06. µÇ°»£±Æ / 07. î°íð / 08. strawberry / 09. ÂÀÍÛ / 10. À±¤ÎÄ» / 11. ¥á¡¼¥Ç¡¼ / 12. ¥ì¥à / 13. SOUVENIR / 14. ¥¢¥«¥·¥¢ / 15. Gravity / 16. ÌÚÏ³¤ìÆü¤È°ì½ï¤Ë / 17. ray / 18. Áë¤ÎÃæ¤«¤é
[Encore]
19. You were here / 20. ¥¬¥é¥¹¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹ / 21. ²Ö¤ÎÌ¾
Disc2¡Ê¢¨¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë
¡ÖBUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous¡× ¶âÂô²Î·àºÂ¸ø±é Day1
01. Theme of Sphery Rendezvous / 02. Sleep Walking Orchestra / 03. Aurora / 04. ¤Ê¤Ê¤¤¤í / 05. ¼ÖÎØ¤Î±´ / 06. µÇ°»£±Æ / 07. ÀÄ¤ÎºóÆü / 08. strawberry / 09. °»¶Ì¤Î±´ / 10. À±¤ÎÄ» / 11. ¥á¡¼¥Ç¡¼ / 12. ¥ì¥à / 13. SOUVENIR / 14. ¥¢¥«¥·¥¢ / 15. ¥¯¥í¥Î¥¹¥¿¥·¥¹ / 16. ÌÚÏ³¤ìÆü¤È°ì½ï¤Ë / 17. Å·ÂÎ´ÑÂ¬ / 18. Áë¤ÎÃæ¤«¤é
[Encore]
19. K / 20. Î®¤ìÀ±¤ÎÀµÂÎ
¡ãLIVE CD¡ä
Disc1
¡ÖBUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous¡× Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é Day2
01. Theme of Sphery Rendezvous / 02. Sleep Walking Orchestra / 03. ¥¢¥ó¥µ¡¼ / 04. ¤Ê¤Ê¤¤¤í / 05. pinkie / 06. µÇ°»£±Æ / 07. î°íð / 08. strawberry / 09. ÂÀÍÛ / 10. À±¤ÎÄ» / 11. ¥á¡¼¥Ç¡¼ / 12. ¥ì¥à
Disc2
01. SOUVENIR / 02. ¥¢¥«¥·¥¢ / 03. Gravity / 04. ÌÚÏ³¤ìÆü¤È°ì½ï¤Ë / 05. ray / 06. Áë¤ÎÃæ¤«¤é / 07. You were here / 08. ¥¬¥é¥¹¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹ / 09. ²Ö¤ÎÌ¾
Disc3¡Ê¢¨¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë
¡ÖBUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous¡× ¶âÂô²Î·àºÂ¸ø±é Day1
c3¡ä
01. Theme of Sphery Rendezvous / 02. Sleep Walking Orchestra / 03. Aurora / 04. ¤Ê¤Ê¤¤¤í / 05. ¼ÖÎØ¤Î±´ / 06. µÇ°»£±Æ / 07. ÀÄ¤ÎºóÆü / 08. strawberry / 09. °»¶Ì¤Î±´ / 10. À±¤ÎÄ» / 11. ¥á¡¼¥Ç¡¼ / 12. ¥ì¥à
Disc4¡Ê¢¨¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë
01. SOUVENIR / 02. ¥¢¥«¥·¥¢ / 03. ¥¯¥í¥Î¥¹¥¿¥·¥¹ / 04. ÌÚÏ³¤ìÆü¤È°ì½ï¤Ë / 05. Å·ÂÎ´ÑÂ¬ / 06. Áë¤ÎÃæ¤«¤é / 07. K / 08. Î®¤ìÀ±¤ÎÀµÂÎ
¡ã¥°¥Ã¥º¡ä
¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈ×
¡¦¥¯¥ê¥¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
¡¦¥Ë¥³¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
ÄÌ¾ïÈ×¡§¥Ë¥³¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
ÉõÆþÆÃÅµ¡§ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¢¨2026Ç¯¤Î½©¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ßÍÑ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¹ØÆþÆÃÅµ
¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈ×¡§B2¥Ý¥¹¥¿¡¼A
ÄÌ¾ïÈ×¡§B2¥Ý¥¹¥¿¡¼B(Amazon¤ò½ü¤¯)
Amazon¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡§¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù
Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5:30 ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§ËÙ±Û¹ÌÊ¿(½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)
Áí´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê·ò»Ê
´ÆÆÄ¡§Ãæ»³Æà½ïÈþ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹õÅÄÍÎ²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÇÏ±Û²ÅÉ§¡¦¾®ÅÄÅèÆ·
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖTHE REVO¡×¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖI¡×BUMP OF CHICKEN
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ÎÐÃ«½Ðµ×¡§»³²¼Âçµ±
»àÊÁÌÚÄ¤¡§Æâ»³¹·µ±
¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡§»°Âð·òÂÀ
¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡§ÂçÄÍÌÀÉ×¡¦¿ÀÃ«¹À»Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://heroaca.com/
BUMP OF CHICKEN¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.bumpofchicken.com/