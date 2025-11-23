Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡Ö¡Ø½Ð¤¿¤¤½Ð¤¿¤¤¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é³ð¤¤¤Þ¤·¤Æ¡ª¡×Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢MelodiX!¡×¡Ê11·î17Æü(·î)27:15¡Á¡Ë¤Ø¤Î½Ð±éÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨ÊüÁ÷Åö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤À¤¤¤ÖÅß¤á¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª
Âç¿¹¡§ÂÎÄ´¤Î¤Û¤É¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ã°æ¡§ÂÎÄ´¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤À¤è¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¼êÀö¤¤¤¦¤¬¤¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¡ö
Âç¿¹¡§¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ê»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¡¢»³ºêÀÅÂå¤µ¤ó¡Ë¤¬ÈÖÁÈ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢MelodiX!¡Ê¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹!¡Ë¡×¤Ë¤³¤Î¤¢¤È¡Ê11·î17Æü(·î)27:15¡Á¡Ë½Ð¤Þ¤¹¤Í¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª
Âç¿¹¡§»³¤Á¤ã¤ó¡Ê»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ë¡ª
Æ£ß·¡§»³Î¤¤µ¡Á¤ó¡ª
¼ã°æ¡§¤â¤¦²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¡ª ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ª ¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡ª
Æ£ß·¡§¤·¤º¤Á¤ã¤ó¡Ê»³ºêÀÅÂå¡Ë¤µ¡Á¤ó¡ª
Âç¿¹¡§´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª
¼ã°æ¡§´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª
Âç¿¹¡§¡Ö½Ð¤¿¤¤½Ð¤¿¤¤¡Á¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢³ð¤¤¤Þ¤·¤Æ¡ª »³¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ËËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤ó¤Î!?¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¡Ê¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¡Ö¤Ê¤ËËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤ó¤Î!?¡×¤Ã¤Æ¡£
Âç¿¹¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
