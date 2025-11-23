¡ÖÂÄ¤í¤»¡×ÌµÍý¤ä¤êÇ¥¿±¤µ¤»¤¿É×¤ÎÈóÆ»¤Ê°ì¸À¡ÄÍÜÊì¤Î¤¤¤¸¤á¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤¿ÁÄÊì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¹ö¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¤äInstagram¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¯Ì¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó(@yuppe2)¡£´°·ë¸å¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ï¡¢ÀïÁ°¤«¤éÀ¸¤¤ëÁÄÊì¡¦¥¥è¤µ¤ó¤ÎÁÔÀä¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤òÉÁ¤¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÃù¶â¤ò¾¡¼ê¤Ë¼òÂå¤Ë¡×¡ÖÂÄ¤í¤»¡×¡ÄÉ×¤Îµö¤»¤Ê¤¤¸ÀÆ°
¥¥è¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦Ê¿µÈ¤Î¡ÖÃËÂº½÷ÈÜ¡×¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¥è¤¬¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤ÇÃù¤á¤¿¤ª¶â¤ò¡¢É×¤¬¾¡¼ê¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ª¼ò¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤ä¤ê´Ø·¸¤ò»ý¤ÁÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÂÄ¤í¤»¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â¹¤È¤·¤ÆÊ°¤ê¤ò±£¤»¤Ê¤¤¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÀµÄ¾¤Ë¡×¡Ä92ºÐÁÄÊì¤Î¶µ¤¨
Ê¿µÈ¤Ï¤ª¶â¤ËÌµÆÜÃå¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¥è¤µ¤ó¤ÏÇä¤êÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÌÊª¤ò´ÌµÍ¹©¾ì¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Íñ¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë·Ü¤ò»ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÌµÂÌ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¹©É×¤Ç²È·×¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥è¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢É¬¤ºÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤»¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤Ç¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÀµÄ¾¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤òµó¤²¤¿¡£
²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¥¥è¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¶¯¤¯¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
