¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û³¤³°£Æ£Á¹Ô»È¤Ç³ÚÅ·°ÜÀÒ¤Î°ËÆ£¸÷¤¬ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹»²²Ã¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°ËÆ£¸÷Êá¼ê¤¬£²£³Æü¡¢£Ä£å£Î£ÁºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹ÈÇòÀï¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï±£¤·µå¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Åê¼ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¾¾ËÜÎ¿¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤ò½ª¤¨¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£