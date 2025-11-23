今回、城島・シンタロー・郄地・加藤先生がやって来たのは、茨城県つくば市。

郄地はSixTONESの6人全員で参加した沖縄以来のグリル厄介のロケ参加。

そして、今回初参加となるのが…シンタローとドラマで共演中の間宮祥太朗！

そんな一同が厄介者を捕獲しにやってきたのが、日本で2番目の大きさを誇る湖・霞ヶ浦に繋がる桜川。

今回の厄介者は、霞ヶ浦から遡上し、その大きな口で、強靭な顎の力で、エビ、カニ、カメ、モグラなどの在来種をバクバクと食べてしまう。その名も「爆食プレデター」

霞ヶ浦ではおよそ25年前からその厄介者が大繁殖。近年、エサを求め、その周辺の支流まで生息域を拡大。

霞ヶ浦名産のワカサギを手当たり次第に爆食いし、漁獲量はピーク時の100分の1にまで…

「ワカサギが上ってくるのが冬なので、本格的に寒くなる前に今、捕まえてしまうというのは大事」

そんな爆食プレデターが潜むポイントが、草木がせり出した暗い陰など。

そのピンポイントを狙える釣りで捕獲！

さらに、可能性を高めるため、置き竿を何本も仕掛けていく作戦に。

バス釣り経験もある間宮とシンタロー、城島と郄地でポイントを分担し、全部で12本の置き竿を設置。

さらに、針が10本ついた延縄も爆食プレデターの好む木陰に設置完了。

「爆食プレデターの目撃情報があった」と、次に向かったのが先ほどのポイントからさらに支流。

田んぼに繋がる浅い川で、たも網を持ち、川に直接入ってガサガサで爆食プレデターを狙う！

「間宮祥太朗がタモでガサガサしてるよ」

網には、外来種のブルーギル、在来種のスジエビ、モツゴ、準絶滅危惧種の在来種のドジョウなどが。

「なんかでっかいのいた！」とシンタローの足元を素早くすり抜けていった魚影が。爆食プレデターか？

そいつを捕まえるために、挟みうちして追い込み。郄地の網に入ったのはコイ。

今回のターゲットではないがこちらも外来種。食用・観賞用として持ち込まれ野外に放たれたものが日本全国で大繁殖。

その後も網にかかるのはコイばかり。今回のターゲットの爆食プレデターはコイにはない長いヒゲが8本も。

人の振動を敏感に察知し、逃げ回っている可能性が高い。

そこで、上流下流二手に別れてし、挟みうちし、逃げ場を無くして爆食プレデターを捕まえる作戦に！

振動に敏感な爆食プレデターを、タモと足で水しぶきを作り、「どこだ！爆食プレデター！」と大声を出しながら、両側から着実に追い込んでいく。

そして、爆食プレデターを加藤先生が一度は捕まえたものの逃がしてしまった。

その正体が、北米原産、最大1.3mにもなるアメリカナマズ。

ワカサギ、カメ、モグラ、目の前にあるものを何でも食べてしまう獰猛なやつで、グリル厄介では3年前に捕獲しにきたのだが、今なおその数は増え続けているという。

さらに厄介なのが、ニホンナマズの倍8本のヒゲ。振動や距離、さらに味までとらえる。

つまり感度も倍で超敏感！人の気配を察知すると、すぐに姿をくらます厄介者。

その後も、捕獲を試みるが、日没を迎え、無念のタイムアップ。「めっちゃ悔しいね」

残る頼みの綱は、桜川に仕掛けておいた置き竿と延縄。

ここで上がらなければヘタしたらお蔵入りという緊張の中、竿をあげていく。

が、間宮が足を滑らせ、川に落下。「ちょっと待って間宮くん。そんな撮れ高の作り方ダメですって」

他の置き竿もチェックしていくが当たりはなし。と、一本の竿に反応が！

しかし上げてみるが、ターゲットの姿はなく…。

その後、1匹もとり逃さぬよう、シンタローが釣りの番をしつつ、他のメンバーで延縄の引き上げへ。

針につけたエサは全て食べられてしまっているが、ターゲットの姿はない。

延縄もダメか…と思いきや、針に掛かっているアメリカナマズを発見！

「とれた！」「いやー！嬉しい！」ギリギリのところで、計2匹の捕獲に成功！

特徴的な大きな尾ビレは、泳ぎのうまい魚の特徴。

そして、背ビレと胸ビレには鋭いトゲが。

最大の凶器が硬くざらざらした歯。一度獲物に噛みつけば離さない。

あとは、捕まえたこいつらを美味しく頂けるか？

やって来たのは、ひたちなか市の『花みやこ』。

今回、調理して頂くのが、和食料理人・西野正巳。

19歳で京都にある創業170年の老舗料亭に弟子入りし、24才の若さで副料理長に。

その後、28歳で生まれ故郷・茨城県に戻り、『花みやこ』を開業。

地産地消をテーマに、茨城食材を海外にも発信。一昨年には、農林水産省の名誉ある賞『料理マスターズ』

シルバー賞を受賞。まさに『茨城の和の匠』。

まずは、アメリカナマズの匂いや味をチェック。

「めっちゃぬるぬるしてますね」このぬめりが生臭さの原因となっている可能性が。

焼いて食べてみると「弾力がすごくある」「タラに近い」と意外と高評価だったが、「ちょっと臭みが残る」

問題はこの泥臭さ。霞ヶ浦を食い荒らすこの厄介者を茨城の和の匠はどのように調理するのか？

一品目は、「アメリカナマズのレンコン餅」弾力を活かした料理に。

日本酒と塩で臭みをとったアメリカナマズをミンチにし、茨城名産のレンコン、大葉を加えて焼いたら完成！

「美味しい！臭みは全くない」「肉肉しくてその中にレンコンのシャキシャキ」「めちゃめちゃふわふわ」

二品目は、「アメリカナマズの蒲焼き」うなぎに近い身質を活かした料理。

炭火で身をふっくらと焼き上げ、濃いめのタレを塗った蒲焼きに。

「ほぼうなぎ」「食感はタラの西京焼き」「蒲焼と身がいい感じにマッチしてる」

三品目は、「アメリカナマズの柳川鍋」シメはアメリカナマズを使った鍋料理に。

青のりをたっぷり入れた衣で揚げたアメリカナマズを、アメリカナマズの骨でとった出汁に入れ、卵で閉じたら完成！

「一番美味しい」「ナマズの歯応えがしっかりある」「ナマズの白身と青のりがふわっとくる」

あまりの美味しさにあっという間に完食。

強靭な顎の力で、茨城県の在来種をバクバクと食べてしまう厄介者も、美味しく食べる調理法さえわかれば、数を減らしていけるはず。