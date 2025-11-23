¡Ø¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¡ÙGPÂçÌîÎé²»¤µ¤ó¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¡×¡¡¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¤Ï¿´¤ò¹þ¤á¤¿½õ¸À¡Ö¿¼Ìë¤ËSNS¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡·î´©»ï¡Ø¥¸¥å¥Î¥ó¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØÂè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÙºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î18ºÐ¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÂçÌîÎé²»¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î°Ï¤ß¼èºà¤â±þ¤¸¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÂçÌîÎé²»¤µ¤ó
¡¡Í¥¾¡¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Í§Ã£¤È¤«¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¿Æ¤ËÊú¤¤Ä¤¤¿¤¯¤Æ¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ë¤â¿Ê³ØÍ½Äê¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤È¤Î¡ÈÎ¾Î©¡É¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¡ÖÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¾Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°æ·å¹°·Ã¤â¡Ö»ä¤âÂç³Ø¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÌò¤«¤é¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÌî¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿°æ·å¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬·ò¤ä¤«¤Ç¸µµ¤¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¡£³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¾®ÃÓÅ°Ê¿¤â¡Ö»Å»ö¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤ÆË»¤·¤¤Æü¡¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÌî¤¯¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¤ä¤µ¤·¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¡ÖÂçÌî¤¯¤ó¡¢¿¼Ìë¤ËSNS¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ª¼ò°û¤ó¤ÇSNS¤â¥À¥á¡ªÊÀ¼Ò¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ì¤Ã¤Æ¿¼Ìë¤ÎSNS¤¬°ìÈÖ¥À¥á¡×¤ÈÇ°²¡¤·¡£¥ê¥ê¡¼¤¬¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¥ª¥ì¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤È¤±¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¡¢À¹»³¤¬¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃÏÊý¤Î¥Û¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Î¤¹¤Æ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¡¦¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡¦»°±ºæÆÊ¿¡¦¿ûÅÄ¾Úö¡¦¸¤»ôµ®¾æ¡¦¹Ë·¼±Ê¡¦»³²¼¹¬µ±¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤Æ¤¤¿Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£38²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢±þÊçÁí¿ô1Ëü2868¿Í¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤ÇÁª¹Í¤µ¤ì¤¿Ìó1000¿Í¡ÊBEST1000¡Ë¤¬¡¢Âè1¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âè2¼¡¿³ºº[ÃÏÊýÍ½Áª and ¥ê¥â¡¼¥ÈÁª¹Í]¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î¤â¤È¡¢150¿Í¤Î¡ÖBEST150¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£Âè3¼¡¿³ºº¤ÏËÜ»ï¡ØJUNON¡Ù¤È¤¸¤³¤ß¤Î°¦ÆÉ¼Ô¥Ï¥¬¥¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖJUNON TV¡×¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSHOWROOM¡×¤Ç¤ÎÆÉ¼Ô¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢BEST150¢ªBEST100¢ªBEST75¢ªBEST30¢ªBEST20¢ªBEST10¤È¹Ê¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ÎÄÌ²á¼Ô5¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·èÄê¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
