¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¡£½ªÎ»¸å¡¢£²£°£°£²Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿£Ï£Â¤¬Âç½¸·ë¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¸¶¹À¼£»á¤ä¾¾°æ½¨´î»á¤Ë²Ã¤¨¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¤â»²²Ã¡£¡ÖÇØÈÖ¹æ£µ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÀ¶¸¶ÏÂÇî¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤È¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤ÇËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤¬Ê¨¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÀ¶¸¶¡¼¥Ã¡ª¡×¤ÎÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡À¶¸¶»á¤Ï¡Ö¤â¤¦²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤ÎÍÍ»Ò¡£¸½Ìò»þÂå¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤À¾¾°æ»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë·ãÎå¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤Ï£°£µÇ¯¤Ëµð¿Í¤òÂàÃÄ¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¾å¸¶»á¤Ï¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤ÎÊì¹»£Ð£Ì³Ø±à¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¾å½ÅÁï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¥¤¹¤È¡¢¸µÌÚÂç²ð»á¤Ï¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Î¡©¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤é¤¹¤ó¤ä¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É¡Á£²£°£°£²Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸·ë¡£µð¿Í¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´ÑÍ÷¤·¤¿¡£
¢¦»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¡£
¡¡¾å¸¶¹À¼£»á¡¢¹©Æ£¸ø¹¯»á¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¡¢Á°ÅÄ¹¬Ä¹»á¡¢¿Î»ÖÉÒµ×»á¡¢¸µÌÚÂç²ð»á¡¢ÆþÍèÍ´ºî»á¡¢À¶¿åÎ´¹Ô»á¡¢Â¼ÅÄÁ±Â§»á¡¢¾¾°æ½¨´î»á¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢²¬Åç½¨¼ù»á¡¢ÀÆÆ£µ¹Ç·»á¡¢ÛêÊÕ¹ä»á