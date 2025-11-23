ÉÛÃÄ¤Î¡Ö³°´³¤·¡×¤ò¤ä¤á¤Æ5Ç¯¡£¥é¥¯¤ËÀ¶·é¤òÊÝ¤Ä¤ª¼êÆþ¤ì½Ñ/¡¿¥¯¥ê¥ó¥Í¥¹¥È¤¬²òÀâ¡§2025Ç¯10·î¥È¥Ã¥×10
ESSEonline¤Ç2025Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10Æþ¤ê¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÛÃÄ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¡áÅ·Æü´³¤·¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªÆü¤µ¤Þ¤ËÅö¤Æ¤¿ÉÛÃÄ¤Ï¤Õ¤«¤Õ¤«¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¤¿¤¤ÉÛÃÄ¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤ÏÀµÄ¾ÂçÊÑ¡£ÉÛÃÄ¤Î³°´³¤·¤ò¤ä¤á¤Æ5Ç¯°Ê¾å¡¢ÌµÍý¤»¤º¥é¥¯¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ëÉÛÃÄ¤Î¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤ò¡¢¥¯¥ê¥ó¥Í¥¹¥È1µé¤Î¤»¤Î¤ª°¦¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2025Ç¯10·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤ä¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö²ÖÊ´¾É¡×¤È¡Ö²È»ö¤ÎÉéÃ´¡×
ÉÛÃÄ¤Î³°´³¤·¤ò¤ä¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î²ÖÊ´¾É¡£ÉÛÃÄ¤ò³°¤Ë´³¤¹¤È¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤äÉ¡¿å¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤½¤í¤½¤í³°´³¤·¤â¸Â³¦¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö²È»ö¤ÎÉéÃ´¡×¡£²ÈÂ²Á´°÷Ê¬¤ÎÉÛÃÄ¤ò´³¤¹¡¦¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ÅÏ«Æ¯¡£¤Þ¤¿¡¢Å·µ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç±«¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ï¤È¤¯¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¡£¡ÖÌµÍý¤»¤º¥é¥¯¤ËÀ¶·é¤òÊÝ¤Ä¡×¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤¤¤¤Ã¤Æ³°´³¤·¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³°´³¤·¤ò¤ä¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¥á¥ê¥Ã¥È
ÉÛÃÄ¤Î³°´³¤·¤ò¤ä¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£²È»ö¤â¤°¤ó¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²ÖÊ´¤äPM2.5¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
¡¦Å·µ¤¤ä»þ´Ö¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡¦½Å¤¿¤¤ÉÛÃÄ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ê¤¤
¡¦»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤òËÉ¤²¤ë
³°´³¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÛÃÄ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¡×
³°´³¤·¤ò¤ä¤á¤Æ5Ç¯°Ê¾å¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÇÀ¶·é¤ÊÉÛÃÄ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÛÃÄ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü1¡§Éô²°´³¤·¤Ç¼¾µ¤¤òÈô¤Ð¤¹
Ä«µ¯¤¤¿¤é¡¢¼¼ÆâÍÑ¤ÎÊª´³¤·¤ä³¬ÃÊ¤Î¼ê¤¹¤ê¤ËÉÛÃÄ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼¾µ¤¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¤Î¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤ÏÁë¤ò¤¢¤±¤¿¤ê¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü2¡§ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é»Å¾å¤²
¡Ö¹â²¹¥â¡¼¥É¡ÜÁÝ½üµ¡¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Å·Æü´³¤·¤è¤ê¤â¸ú²ÌÅª¤Ë¥À¥Ë¤ò·âÂà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é»Å¾å¤¬¤ë¤¿¤á±«¤ÎÆü¤ä´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü3¡§¥Û¥³¥ê¤ä¾®¤µ¤Ê¥´¥ß¤ÏÁÝ½üµ¡¤ÇµÛ¤¦
¿²¼¼¤ÎÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÊÑ¤¨¤ÆÉÛÃÄ¤Î¾å¤â¡£¥Ø¥Ã¥É¤ò¿²¼¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü4¡§Äê´üÅª¤Ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç´ÝÀö¤¤
¹â²¹´¥Áç¤Ç¥À¥Ë¤â·âÂà¡£Àö¤¤¤¿¤Æ¤ÎÀ¶·é´¶¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Ìá¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Ë¹ç¤¦¤ä¤êÊý¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó
¤ªÆü¤µ¤Þ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ëÉÛÃÄ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤»¤º¥é¥¯¤ËÀ¶·é¤òÊÝ¤Æ¤ë¡Ö¼¼Æâ´³¤·¡×¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Ë¹ç¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¡£³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÉÛÃÄ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¡×¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£